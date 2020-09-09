MEB 2020 YLSY burs başvuruları başlıyor! MEB YLSY başvuruları nasıl yapılır? REBUS YLSY başvuru ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) YLSY burs programı ile lisansüstü öğrenim için yurt dışına 394 alanda 54 ülkeye 750 burslu öğrenci gönderiyor. Peki, MEB 2020 YLSY burs başvuruları nasıl yapılır? İşte 2020 REBUS YLSY başvuru ekranı...

Millî Eğitim Bakanlığınca, 2020 YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) kapsamında 394 alanda 54 ülkeye 750 burslu öğrenci göderecek. Peki, 2020 YLSY başvuruları nasıl yapılır? 2020 YLSY REBUS başvuru şartları...

Millî Eğitim Bakanlığınca, 1416 sayılı Kanun uyarınca YLSY Programı (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) kapsamında Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yükseköğretim kurumları adına 250, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 500 olmak üzere toplam 750 öğrenci yurt dışına gönderilecek. Bu öğrenciler yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini ifa etmek üzere ilgili kadrolara atanacaklar.

ÖĞRENCİLER 25 FARKLI KURUM ADINA ÖĞRENİM GÖRECEK!

1416 sayılı Kanun kapsamında 1929 yılından itibaren üniversitelerin ve kamu kurumların uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor. Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci burs almaya hak kazandı. Şu anda yaklaşık 48 ülkede 4 bin 300 öğrenci bu bursundan yararlanıyor.

Yurt dışına gönderilecek öğrenciler 106 farklı üniversite ve 25 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek. Daha önceki yıllarda adına öğrenci gönderilen kurumlarla beraber bu yıl ilk defa Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına da yurt dışına öğrenci gönderilecek.

FARKLI LİSANS ALANLARINDA KONTENJAN BELİRLENDİ!

2020 YLSY kapsamında ilan edilen kontenjanların karşısında yer alan öğrenim görülebilecek ülkelerin tümü dikkate alındığında 54 farklı ülkede öğrenciler öğrenim görebilecekler.

Burs kontenjanlarına farklı lisans alanlarından adayların başvurabilmesi için 2020 YLSY çalışmalarında ÖSYM’nin Lisans Programları Tablosundaki 1.123 lisans alanı taranarak ilan edilen burs kontenjanlarına 503 farklı lisans alanından mezun olan öğrencilerin başvurabilmesi sağlandı.

MEB 2020 YLSY BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adayların, başvuru işlemlerini 10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığının http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmî Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden “T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını” kullanarak yapmaları gerekiyor.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen adaylar için, Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğünün http://yyegm.meb.gov.tr internet adresinde 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu yayınlandı.