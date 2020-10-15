MEB 2020 yılı öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları ne zaman? İşte MEB atama takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi yayınlandı. MEB Alan değişikliği atamaları 29 Aralık'ta tamamlanacak. Peki, MEB 2020 yılı öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları ne zaman? İşte alan değişikliği başvuruları ve MEB atama takvimi...

Öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen ve mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri başka alanlara geçişlerini sağlayan öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi yayınlandı. Peki, MEB 2020 yılı öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları ne zaman? İşte alan değişikliği başvuruları ve MEB atama takvimi...

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA TAKVİMİ YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi yayınlandı. Atama takvimine göre, öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen ve mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri başka alanlara geçişlerini yapabilecek.

MEB 2020 ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB, 2020 yılı öğretmenlerin alan değişikliği birinci aşamasında, ön başvurular 7-11 Aralık 2020 tarihinde sistem üzerinden alınacak. Bu süreçte yapılan ön başvuruların incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il Milli Eğitim Müdürlüklerince sistem üzerinden onay ve red işlemleri gerçekleştirilecek.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİHLERİ NE ZAMAN? ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı öğretmenlerin alan değişikliği tercih başvuruları ise 21-25 Aralık 2020 tarihinde alınacak. Alınan tercihler eğitim kurumu müdürlükleri tarafından onaynalacak.

MEB alan değişikliği atamaları ise, 27 Aralık'ta tamamlanacak.

Öğretmenlerin görevden ayrılma ve başlama işlemleri de 22 Ocak 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.