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MEB: 19 Haziran'a kadar hizmet verilecek

AA |  02 Haziran 2020 Salı - 9:25 | Son Güncelleme : 02 06 2020 - 9:35

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), salgın sürecinde normalleşmeye geçiş ile birlikte kreş, gündüz bakımevi ve özel okul öncesi kurumlarının ardından resmi okul öncesi kurumların da yeterli talep olması halinde 19 Haziran Cuma gününe kadar hizmet sunabileceğini bildirdi.


Cumhurbaşkanlığının, 29 Mayıs 2020 tarihli "COVİD-19 Kapsamında Kamu  Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler Genelgesi"  doğrultusunda, normalleşmeye geçişle birlikte rutin mesai sistemine dönen ve  çocuklarını bırakacak kimsesi olmayan anne babalar için önce sadece kreş ve  gündüz bakımevlerinin hizmet vermesi planlanmıştı.
 
Tedbirlerin uygulanmasıyla ülke genelinde olumlu sonuçlar elde  edilerek normalleşme sürecinin planlandığı şekliyle devam etmesi üzerine Milli  Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, illere bir yazı  göndererek kurucu ve öğrenci velilerinin istemesi halinde özel okul öncesi eğitim  kurumlarının da 1 Haziran'dan itibaren açılabileceğini bildirmişti.
 
 Her ilçede özel okul olmadığından velilere kolaylık sağlanacak
 
Bakanlığın resmi yazıyla illere bildirdiği yeni karara göre, ailelerin  taleplerini karşılayabilmek için, velilerin isteği, yeteri kadar müracaat olması  ve il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun görmesi durumunda özellikle anne  babası çalışan çocuklar için resmi okul öncesi eğitim kurumları da 19 Haziran  Cuma gününe kadar hizmet sunabilecek. Açılacak okul öncesi kurumlarda tıbbi maske  kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile belirlenen diğer kurallara  titizlikle uyulacak.
 
Bakanlığın bu kararıyla devlet kurumlarının fiziki mekanlarının  kullandırılarak özel okul ve kreşlerde sağlığı riske edecek şekilde çocuk  yoğunluğunun önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi. Ayrıca her ilçe veya  mahallede özel okul veya kreş olmadığından bu kararla velilere kolaylık  sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
 
Hangi anaokulu ve ana sınıfların açık olacağına, veli talebi ve okulun  imkanları doğrultusunda ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri karar  verecek.
 

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