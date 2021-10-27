MEB 15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanları açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıkladı. 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yeri bilgisine göre oluşan taban puanlar belli oldu. MEB’ten yapılan duyuruda, yayımlanan sözlü sınav yeri sonuçlarına ait taban puan, kontenjan ve sözlü sınava çağrılan aday sayısının listesi erişime açıldı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavlarına 12-27 Kasım'da katılım sağlayacaklar. İşte, MEB 15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar…

MEB duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yeri bilgisine göre oluşan taban puanları açıkladı. Sınav yerleri 25 Ekim tarihinde erişime açılmıştı. Sınav yerlerinin netleşmesiyle birlikte 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yeri bilgisine göre oluşan taban puanları yayınlandı. Taban puanlara http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinden erişim sağlanacak.

15 ÖĞRETMEN ALIMI TABAN PUANLARI YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yeri bilgisine göre oluşan taban puanları http://personel.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden görüntülenecek. Taban puanları görüntülemek için tıklayınız.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMINDA OLUŞAN TABAN PUANLARI

SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek-3 Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

3. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

5. Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veyageçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

6. Adayların sözlü sınav merkezlerince alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallarauymaları gerekmektedir.

7. Adayların sözlü sınava: çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat); kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar; her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç); banka/kredi kartı vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıt, defter, kitap , ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar; şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle girmeleri yasaktır.

8. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

9. Karantina uygulamasında olması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar, budurumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, karantina uygulaması sona erdikten sonra,Ek-4 Takvim’de belirlenen süre içerisinde bulundukları ildeki il millî eğitimmüdürlüklerine başvuruda bulunarak sözlü sınava katılma isteğine ilişkin dilekçeverebileceklerdir. Bakanlıkça bu yöndeki başvurular incelenecek ve başvurusu uygun olan adaylar Ek-4 Takvim’de belirlenen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenecekyöntemle (yüz yüze veya video konferans yöntemiyle) sözlü sınava alınacaktır.

10. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

İŞTE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.