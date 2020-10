McLaren'ın lastikleri Türkiye'den gidecek

Lüks İngiliz süper otomobil şirketi McLaren’in bugüne dek en hızlı tur zamanına ulaşan yeni Super Series otomobili McLaren 765LT’nin lastikleri Pirelli ’nin Türkiye’de yer alan motor sporları fabrikası tarafından üretildi. Pirelli’ye verilen kuru zeminde en yüksek performansı gösterme misyonu doğrultusunda bu yeni iş birliğinin başlangıç noktası olarak pistte ve yolda en iyi performansa sahip P Zero Trofeo R lastik seçildi. Türkiye’de İzmit ’te üretilen Trofeo R lastik, Pirelli’nin ünlü araştırma ve geliştirme merkezi tarafından yürütülen çalışmaların ardından Pirelli ve McLaren’in bu yeni otomobilden beklenen yüksek performansı karşılamaya yönelik ortak çabalarıyla daha rafine hale getirildi. Ayrıca otomobillerini pist yerine yolda kullanmayı tercih eden sürücüler için de Pirelli P Zero lastikler sunuluyor.

765 beygiri yolda tutacak

Yeni McLaren 765LT, 800 Nm tork üreten 765 HP gücündeki motoruyla sağladığı üstün performans ve özel olarak geliştirilen P Zero Trofeo R lastikleri aracılığıyla önemli miktarda yük aktaran aerodinamik tasarımıyla sportif bir amacı olduğunu ortaya koyuyor. Pirelli ile McLaren’in ortak çalışmalarından doğan en yeni lastik olan ve McLaren 765LT için yaratılan yeni P Zero Trofeo R, her iki şirketin motor sporlarından edindiği kapsamlı derslerin de bir yansımasını temsil edecek.