MC20, Maserati’de yeni dönem başlatacak

Maserati, merakla beklenen yeni süper spor otomobili MC20’yi tanıttı. İsmi; “Maserati” ve yarış anlamına gelen “Corse” kelimeleri ile birlikte 2020 yılından oluşturulan MC20 markanın yarış DNA’sını taşıyor. Modena’daki Viale Ciro Menotti Fabrikası’nda üretilen MC20’yi ayrıcalıklı kılan unsurların başında, tamamıyla Maserati yapımı motoru yer alıyor. Modena İnovasyon Laboratuvarı’nın desteği ile Maserati motor mühendisleri tarafından tasarlanan 90° açılı, V6 silindirli, 3,0 litre hacimli, çift turbo beslemeli 630 HP gücündeki V6 Nettuno motor, en yüksek güç üretimine sahip 6 silindirli motor olmasıyla da dikkat çekiyor.

630 beygirlik güç

MC20’nin 7.500 d/d’da 630 HP güç ve 3.000 d/d’da 730 Nm tork üreten motoru, 210 HP/litre spesifik güç üretimi sağlıyor. 82 mm strok ve 88 mm çap değerine sahip motorda 11:1 sıkıştırma oranı uygulanıyor. Uluslararası patentlerle korunan ve daha önce sadece Formula 1’de kullanılan teknolojiyi bir yol otomobiline aktaran “Nettuno” isimli motor sayesinde MC20; 2,9 saniyede 0-100 km/s ve 8,8 saniyede 0-200 km/s hızlanmalarını tamamlarken, 325 km/s’nin üzerinde maksimum hıza ulaşabiliyor.

Aerodinamik tasarım

Maserati MC20, zarif bir o kadar da sportif, aynı zamanda yıllara meydan okuyacak zamansız ve özgün bir tasarıma sahip oluşuyla göz dolduruyor. Torino'da bulunan Centro Stile Maserati'de (Maserati Tasarım Merkezi) tasarlanan MC20’deki el işçiliği ve mühendislik; yol ve yarış otomobili kavramlarını aynı potada eritiyor. MC20’nin tasarımında coupe, cabrio ve ileride üretilmesi planlanan elektrikli versiyon için ortak geliştirilen monokok şasi ön plana çıkıyor.

İşlevsel iç mekan

MC20’nin kabin içinde; sürücü koltuğu, tıpkı bir yarış otomobili gibi işlevsellik sunarken, minimal bir tasarım anlayışıyla da ön plana çıkıyor. Kokpitte biri sürücüye ait olan ve diğeri de hafif sürücüye dönük konumlandırılan Maserati Touch Control Plus olmak üzere iki ekran bulunuyor. Orta konsolda ise sürüş modu seçicisi, vites kumandası, elektrikli cam kontrolleri, bilgi-eğlence sisteminin ses kontrolü, kablosuz şarj özelliği ile akıllı telefon pedi gibi fonksiyonlar yer alıyor.

Performans donanımları

MC20; vites konsolundaki kumandayla seçilen ve her birinin kendine ait rengi olan WET, GT, SPORT, CORSA ve ESC OFF olmak üzere beş farklı sürüş modunu kullanıma sunuyor. Bu sürüş modları arasındaki geçiş birkaç saniye içerisinde gerçekleşebiliyor. Araç ilk çalıştırıldığında etkin olan sürüş modu GT, günlük sürüş için ideal olup maksimum kullanım kolaylığı ve konfor sağlıyor. WET, hızlanma ya da viraj alma sırasında savrulmayı önlemek için ıslak veya nemli yol yüzeylerinde daha kontrollü bir sürüş sunuyor. SPORT modu yüksek çekiş koşullarında en yüksek performansı sunup pist kullanımı için ideal olurken, CORSA modu çekiş kontrolünün daha az ve elektronik stabilite kontrolünün daha üst sınırlarda etkin hale geldiği uç noktada bir sürüş deneyimi sunuyor.