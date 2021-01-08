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MBS duyurdu! O teröristler öldürüldü

AA |  08 Ocak 2021 Cuma - 15:52 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 15:52

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı ve sızma girişimlerine de izin vermeyeceğiz. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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MSB asker fırat kalkanı
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