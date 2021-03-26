Mazot Gübre desteği sorgulama! 2021 mazot gübre desteği ne kadar, kaç lira? 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek, saat kaçta?

Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ildeki 2.1 milyon çiftçiye yaklaşık 4.1 milyar liralık mazot ve gübre desteğinin bugünden itibaren ödeneceğini söyledi. Dün online düzenlenen Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) Projesi ile ilgili toplantıda konuşan Pakdemirli, destek ödemesinin kimlik numaralarına göre yapılacağı belirtti ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız." açıklamasında bulundu. Peki, 2021 mazot gübre desteği ne kadar? Mazot gübre desteği 2021 ne zaman yatacak?

Mazot gübre desteği ne zaman verilecek, sorusu yanıt buldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 mazot gübre ödemeleri için tarihi açıkladı. Çiftçiye ödenen mazot ve gübre desteği hakkında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Peki2021 mazot gübre desteği ne kadar, kaç lira? 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek, saat kaçta? İşte tarımsal çiftçi destek ödemeleri…

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ BUGÜN ÖDENECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli, “TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar veya vergi kimlik numarasının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlar yarın (bugün) saat 18.00’den sonra, kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının son hanesinde 4 bulunanlar 2 Nisan saat 18.00’den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar 9 Nisan saat 18.00’den sonra ödemelerini alacak” dedi.

LEADER tedbiri kapsamında, üretim ve istihdamı artırmayı kırsal nüfusu kırsal alanda tutabilmeyi hedeflediklerini belirten Pakdemirli, “Kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek amacıyla geliştirilen LEADER yaklaşımına 24 milyon 400 bin Euro (230 milyon lira) bütçe ayrılmıştır” diye konuştu.

Pakdemirli ayrıca, çiftçiye, mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili, şöyle konuştu:

"Mazot gübre desteğini yarın(26 Mart 2021) itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız.

TC kimlik numaralarının son hanesi 8 ve 6 olanlar ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlar yarın itibariyle saat 18’den sonra,

TC kimlik numarasının ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 2 Nisan’da 18.00’den sonra,

TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise 9 Nisan saat 18.00’den sonra ödemelerini alacaklar. Çiftçimize ve üreticimize hayırlı olsun."

Pakdemirli'nin açıklamasına göre 2021 süt desteği, çiftçi destek ödemeleri, mazot gübre desteği ödemelerinin T.C. Kimlik numaralarının son hanesine göre yatacak.

2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.