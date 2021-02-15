Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman? Tarım mazot gübre desteği 2021 ne zaman verilecek?

Mazot gübre desteği ne zaman verilecek 2021? Mazot ve gübre desteği ödemeleri şubat ayının ortasına gelirken, destekten faydalanan vatandaşlar tarafından daha çok sorgulanmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ve üreticilere verilen destek ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor.

Tarım mazot gübre desteği 2021 ne zaman verilecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ve üreticilere verilen destek ödemelerinden olan mazot ve gübre desteği ödeme tarihi merak ediliyor. 2020 yılında mazot ve gübre desteği kapsamında 27.213 üreticiye 48 milyon lira ödendi.

2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemelerinin 2021 takvimi araştırılıyor henüz belli olmadı. 2020 yılında mazot gübre destek ödemeleri mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı. 2021 destek ödemelerinin de bu tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor.

DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Tarımsal destek ödemelerinden faydalanabilmek için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Kayıt varsa mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazarak, Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmek gerekiyor.

Dilekçe müdürlüğe teslim edildikten sonra başvurunun onaylanmasıyla destek ödemesi almaya hak kazanılır. Sonrasında destek tutarı banka hesabına aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının yüzde 50' si tutarında oluyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEK ALMA ŞARTLARI

Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

Bu şartlar;

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Mazot ve gübre destekleri 2020 yılında zamlanan tutarlarla ekili ürünlere göre değişiklik gösteriyor. Bakanlık tarafından açıklanan son rakamlar şu şekilde:

Zeytin diğer ürünler

Mazot(TL/da): 15

Gübre(TL/da) Toplam: 4= 19 TL.

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

Mazot(TL/da): 19

Gübre(TL/da) Toplam: 8= 27 TL

Çeltik, Pamuk

Mazot(TL/da): 62

Gübre(TL/da) Toplam: 4=66 TL

Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye

Mazot(TL/da): 22

Gübre(TL/da) Toplam: 4=26 TL.

Patates

Mazot(TL/da): 27

Gübre(TL/da) Toplam: 4=31 TL.

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

Mazot(TL/da): 19

Gübre(TL/da) Toplam: 8= 27 TL

Yağlık Ayçiçeği, Soya

Mazot(TL/da): 26

Gübre(TL/da) Toplam: 4=30 TL.

Kuru Soğan, Yaş Çay, Aspir Fındık, Yem Bitkileri

Mazot(TL/da): 17

Gübre(TL/da) Toplam: 4 =21 TL.

Nadas

Mazot(TL/da): 8

Gübre(TL/da) Toplam: -= 8 TL