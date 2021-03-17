Mazot gübre desteği neden yatmadı? Mazot gübre desteği 2021 sorgulama: Çiftçi mazot gübre desteği ne zaman ödenecek?

2021 mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot gübre desteği ödemeleri günlerdir bekleniyor. Çiftçilerin rahat bir nefes almasını sağlayan tarımsal hayatı destekleme kapsamında verilen mazot gübre desteği aramaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Destek alan çiftçiler, Mazot gübre desteği neden yatmadı sorusuna yanıt arıyor. Peki, mazot gübre desteği ne zaman ödenecek?

Mazot gübre desteği 2021 neden yatmadı? 2021 mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Tarımsal hayatı desteklemek için yapılan ödemeler hesaplara henüz geçmedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada 2021 çiftçi destek ödemelerinin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılmaya başladığını belirtmişti. Kırsal alanda tarımsal üretimi ve hayvancılığı desteklemek adına çiftçilere ödenen süt desteği ödemeleri ile mazot gübre desteği ödemeleri hakkında merak edilenler…

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NEDEN YATMADI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin ödenmeye başlanacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bakan, Pakdemirli, "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL. Ödemelerin henüz neden yatmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.

TARIMSAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğine başvuru yapmak isteyen çiftçiler 2021 yılında alacakları gübre parası ve mazot parasının ne kadar olacağını araştırıyor. 2020 yılında mazot desteği parası verilmişti. Şimdi 2021 yılı mazot desteği parası nasıl alınır araştırılıyor. İşte tarımsal destek başvuru şartları... Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50'si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.