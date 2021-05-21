Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek, yattı mı? Mazot gübre desteği sorgulama

Çiftçilerin sabırsızla bekledi mazot gübre ödemelerine ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Bakan Pakdemirli, mazot ve gübre desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2021? İşte mazot gübre desteği ödeme tarihleri...

Tarımsal destek ödemeleri kapsamında verilen mazot gübre destek ödemelerinin ne zaman yatacağı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Çiftçilerin gündeminde yer alan mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin de açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre desteği ödemelerinin yapılacağını belirtti. Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek, Mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı?

Mazot gübre desteği 2021 ne zaman verilecek?

Pakdemirli "Mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek." Dedi.