2021 Mazot gübre desteği ödemeleri hakkında yapılan araştırmalar devam ediyor. Çiftçiyi desteklemek adına çiftçiye ödenen mazot, gübre, tarımsal destek ödemeleri fiyat artışı 6 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Tarımsal destek ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2021? TC kimlik numarasına göre mazot gübre desteği 2021 ne zaman verilecek?

2021 çiftçiye gübre, mazot desteği merak ediliyor. Tarımsal faaliyetler kapsamında yapılan çiftçiye gübre desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış, açıklamasında "Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum" demiş ve İlkbahar döneminde ödemelerin yapılacağını müjdelemişti. Peki, Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2021? TC kimlik numarasına göre mazot gübre desteği 2021 ne zaman verilecek? 2021 Gübre desteği, mazot desteği ödemeleri ne kadar?

TARIM DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR? (Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünleri)

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bakan, Pakdemirli, "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ ÖDEME SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız." dedi.

YENİ MAZOT, GÜBRE DESTEĞİ FİYATLARI

2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

T. C. kimlik numarasının son handesi 4, 6 ve 8 olan çiftçiler mazot gübre ödemelerini 5 Mart 2021 saat 18.00 itibariyle almaya başladı. T. C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise bu tarihten tam 1 hafta sonra yani 12 Mart 2021 tarihi saat 18.00'dan itibaren mazot gübre desteklerini almaya başlayacaklar.

BAKAN PAKDEMİR'İN TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 26 Şubat Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal destek ile balon balığı avcılığı kapsamındaki ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Bu kapsamdaki yaklaşık 140 milyon liralık desteği, bugün itibarıyla üreticileri ve balıkçıların hesaplarına aktaracaklarını belirten Pakdemirli, hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 9 bin 824 üreticiye 60 milyon 719 bin 827 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında ise 66 bin 128 üreticiye 78 milyon 606 bin 301 lira ödeme yapılacağını ifade etti. Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yabancı istilacı türlerin başında yer alan, sucul biyolojik çeşitliliği ve balıkçıların av araçlarını tehdit eder hale gelen balon balığı avcılığını destekleme kapsamına almıştık. Bu kapsamda 8-31 Aralık 2020 tarihleri arasında balıkçılarımızın avladığı 46 bin 192 adet balon balığı için 2020 yılı desteklemeleri kapsamında 230 bin 960 lira ödeyeceğiz. Ayrıca bu alandaki desteklemenin 2021 yılında da tüm balon balığı türlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalara başladık. Bu üç başlık altında üretici ve balıkçılarımıza toplamda yaklaşık 140 milyon lira destek ödemesini bugün yapacağız. Tüm çiftçilerimize ve balıkçılarımıza hayırlı olsun."