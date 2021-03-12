Mazot gübre desteği 2021… TC numarasına göre ne zaman çiftçiye mazot gübre desteği verilecek? Mazot gübre desteği ödeme tarihleri

Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2021? TC kimlik numarasına göre mazot gübre desteği ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli merakla beklenen konu hakkında açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, T.C kimlik numarasına göre ekilen ürün türüne göre verilen mazot ve gübre desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2021? TC kimlik numarasına göre ne zaman mazot gübre desteği verilecek? İşte mazot gübre desteği ödeme tarihleri!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal bölgede tarımsal üretimi desteklemek ve korumak amacıyla çiftçilere verilen mazot, gübre, tarımsal destek ödemeleri hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteği hesaplara aktaracak olan Tarım ve Orman Bakanlığı ilk ödemeleri 5 Mart'ta yapmıştı. Mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin beklenen açıklama yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, T.C kimlik numarasına göre ekilen ürün türüne göre verilen mazot ve gübre desteği ödemelerinin yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda Mazot gübre desteği 2021 ne zaman verilecek? Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2021? İşte TC kimlik numarasına göre çiftçiye verilecek mazot gübre desteği ödeme tarihleri…

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATIYOR?

Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara yatacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi. Tarım Bakanlığı, ödemeleri bu hafta içerisinde gerçekleştirecek. TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00’dan sonra yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"

TC kimlik numarasına göre mazot gübre desteği ödeme tarihleri!

Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.

TARIMSAL DESTEKLER

Bakan, Pakdemirli, "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimizi 51.191.248 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız." dedi.