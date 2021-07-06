Mazlum Çimen: Çok şükür bir çizik bile almadan atlattım

Müzisyen Mazlum Çimen yeni açılan Akçakoca Otoyolu’nda trafik kazası geçirdi. Hürriyet'in haberine göre; sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Çimen, “Aşırı yağmur vardı. O sırada yanımdan hızlı bir cip geçti ve aşırı yağmur sebebiyle araç yandaki su yatağına çekti. Üç kez aracım döndü ve sonra orta refüje çarparak durdum. Ben araçta tektim ve araç kiralıktı. O anda hayatımın klibini çektim resmen. Araba kullanılmaz halde ama şükür ben bir çizik bile almadan atlattım kazayı” dedi.
Kaza sonrası Twitter üzerinden açıklama yapan Çimen, "Dün akşam Akçakoca yolunda bir kaza geçti başımdan, araba dışında hiç bir hasarım yok, İyiyim. Duyup merak eden ilgilenen tüm dostlara ve arkadaşlara teşekkür ederim. Sevgiyle" ifadelerini kullanmıştı.