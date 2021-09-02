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Mazhar Alanson aldığı ölüm haberiyle yıkıldı!

02 Eylül 2021 Perşembe - 15:15 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 15:15

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson vefat etti. Alanson'un ölümünü eski eşi Mazhar Alanson sosyal medya hesabından duyurdu.


Mazhar Alanson ile 1972-2002 yılları arasında evli kalan Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson hayatını kaybetti.
 
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Hale Alanson'un ölümünü eski eşi Mazhar Alanson duyurdu.
 
"BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"
 
Eski eşinin fotoğrafını paylaşan ünlü müzisyen, "İlk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmustur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
 
 
Mazhar Alanson ile Hale Alanson'un Eda ve Hilmi adında iki oğlu bulunuyor.

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