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Maytap fabrikasında büyük yangın! Çok sayıda ölü var

AA |  20 Ocak 2018 Cumartesi - 21:40 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 21:43

Yeni Delhi'deki maytap fabrikasında çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti


Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir maytap  fabrikasında çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti. 
 
Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Yeni Delhi'nin Bawana  sanayi sitesinde maytap fabrikasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir  nedenle yangın çıktı.
 
Fabrikanın bodrum, zemin ve birinci katlarını etkisi altına alan  yangında en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 6'dan fazla kişinin ise fabrika  içinde mahsur kaldığı bildirildi.
 
Fabrikadaki patlayıcı maddelerin alevlerin etkisiyle patlamasının,  itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği kaydedildi.
 
Yetkililer, elektrik sistemindeki bir kısa devrenin yangını başlatmış  olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
 
Hindistan'da sanayi sitelerindeki fabrika ve atölye binalarındaki  eskiyen altyapı nedeniyle göçük ve yangın vakaları sıkça yaşanıyor.
 

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Yeni Delhi maytap fabrikası fabrikada yangın çok sayıda ölü
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