İlki 1968 yılında çekilen serinin en son filmi olan “Maymunlar Cehennemi: Başlangıç” bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor. San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede, genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda, maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor. Bu müthiş bilim kurgu filmini sakın kaçırmayın!
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Maymunlar Cehennemi: Başlangıç Fragmanı
02 Ocak 2021 Cumartesi - 16:47 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 16:49
“Maymunlar Cehennemi: Başlangıç” bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor.
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