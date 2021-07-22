Maymun Çiçeği virüsü nedir? Maymun Çiçeği (Monkeypox) virüsü bulaşıcı mı, belirtileri nelerdir, salgına dönüşür mü?

Koronavirüs (Kovid-19) salgını henüz kontrol altına alınmamışken dünya farklı virüslerle mücadele ediliyor. ABD'de Monkeypox alarmı verildi. Peki, Maymun Çiçeği virüsü nedir? Maymun Çiçeği (Monkeypox) virüsü bulaşıcı mı, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) süreci devam ediyor. Virüs şu ana kadar 200 milyona yakın kişiye bulaştı, dünya genelinde 4 milyonun üzerinde kişinin ölmesine sebep oldu. Delta varyantı ise koronavirüsün yeniden dünyada pik yapmasına sebep olurken, İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ABD'de Monkeypox (maymun çiçeği) alarmı verildi. Nijerya'nın Lagos kentinden ABD'nin Dallas kentine giden bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edilmesi üzerine ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) harekete geçti. CDC söz konusu kişi ile temaslı olan 27 eyaletten 200'ü aşkın kişiyi takibe aldı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada bu kişilerin 30 Temmuz'a kadar izleneceği bilgisinin altı çizildi. Söz konusu haberlerin ardından maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı, tedavi edilebilir mi, gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Maymun Çiçeği virüsü nedir, bulaşıcı mı, insandan insana bulaşır mı?

Deride kabarcıklara neden olan nadir tropik hastalığa maymunlar, sıçanlar, sincaplar ve diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüs neden oluyor.

Maymun çiçek virüsü insanlara genellikle enfekte bir hayvan ile temas veya enfekte hayvan ısırıkları yoluyla bulaşıyor.

Salgınlar esnasında hasta kişilerle yakın temas yoluyla da insandan insana bulaşım meydana gelebilir ancak şimdiye kadar insandan insana bulaşımın tek başına maymun çiçek virüsü yayılımını devam ettirdiğine dair kanıt bulunamadı.

İlk olarak 1958 yılında Kopenhag'ta (Danimarka) Devlet Serum Enstitüsü'nde tespit edilen virüsün herhangi bir tedavisi veya uygun bir aşısı bulunmuyor. Ancak çiçek aşısının maymun çiçek virüsünü önlemede % 85 etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Maymun Çiçeği (Monkeypox) belirtileri nelerdir?

Uzmanlar bu iki virüsün en yaygın belirtileri arasında ateş, titreme, kas ağrısı ve yorgunluğun bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu virüs deri döküntüsü kaşıntıya neden olabiliyor ve kabuğa dönüşmeden farklı evreler geçiriyor.

Ancak bilim insanları bu virüsün insandan insana bulaşmasının oldukça nadir olduğunu belirterek koronavirüs kadar kolay yayılmadığının altını çiziyor.

Maymun çiçek virüsü öldürür mü?

Çin'de 17 Temmuz’da yayımlanan bir raporda, Maymun B virüsü adlı nadir hastalığa yakalanan 53 yaşındaki bir veterinerin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilmişti.

Çin'in başkenti Pekin'de hayatını kaybeden bir adamda "Monkey B" (BV) virüsüne rastlandı. Hayatını kaybeden kişi, Çin'de bu virüsten kaynaklanan ilk ölüm olarak kayıtlara geçmişti.

Virüs ilk olarak 1932 yılında Macaca ailesinden makak maymunlarına has 'alphaherpesvirinae virüs olarak tanımlanmış ve izole edilmişti. Virüsün direkt temas ve vücut sıvısı alışverişiyle bulaştığı ve ölümcüllük oranının yüzde 70 ila 80 arasında olduğu biliniyor.

Bu iki virüsün isimlerindeki benzerliğe rağmen farklı iki tür olduğuna dikkat çeken bilim insanları buna rağmen iki hastalığın semptomlarının birbirine benzediğini açıkladı

Maymun çiçeği virüsü taşıyan kişilerin çoğu hastalığı hafif atlatıyor. Ancak 100 vakadan biri ölümcül olabiliyor. 2003 yılında ABD'de yaşanan yayılmada, 47 kişi ölmüştü.

Maymun Çiçeği virüsü tedavisi var mı?

Maymun çiçeği virüsü enfeksiyonu için kanıtlanmış, güvenli bir tedavi yoktur. Maymun çiçeği salgınını kontrol altında tutmak amacıyla çiçek hastalığı aşısı, antiviraller ve İntravenöz immün globulin (VIG) kullanılabilir. Bununla birlikte, şu anda, orijinal (birinci nesil) çiçek hastalığı aşıları artık halka açık değildir. 2019'da çiçek hastalığı ve maymun hastalığının önlenmesi için daha yeni bir aşı onaylanmakla birlikte henüz kamu sektöründe yaygın olarak mevcut değil.