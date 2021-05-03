Mayıs 2021 kira artış oranı! 2021 Mayıs ayı kira artış oranı enflasyon rakamları sonrası belli oldu! İşte Mayıs kira artış oranı 2021…

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %9,05 ile haberleşme, %10,21 ile eğitim ve %11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,31 ile ulaştırma, %22,27 ile ev eşyası ve %19,20 ile sağlık oldu. Çekirdek enflasyondaki (C-Endeksi) yıllık artış ise %17,77 oldu. Mayıs ayı kira artış oranı 2021 ne kadar oldu? İşte Mayıs kira artış oranı 2021…

Mayıs kira artış oranı merak ediliyor. Ekonomi gündeminin merakla beklediği Nisan ayı enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK'in resmi sitesinden ilan edilen bilgilerde enflasyon oranları Nisan ayında yıllık %35,17, aylık %4,34 arttı. Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,44 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti. 2021 Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.

Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA!

Konut Kirası: 1.000 Lira

Mayıs 2021 Kira Artış Oranı: 13.70

Mayıs Ayı Kira Zammı Tutarı: 137 TL

Mayıs 2021 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.137 lira