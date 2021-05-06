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Mayın ve EYP'lere araçtan inmeden müdahale edilecek

AA |  06 Mayıs 2021 Perşembe - 19:24 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 19:24

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), patlayıcı madde keşif ve imhası için özel olarak üretilen 10 aracın Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine sevk edildiğini duyurdu.


MSB'den yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki  Patlayıcı Madde Keşif İmha (PMKİ) Timlerinin mayın ve el yapımı patlayıcılara  (EYP) müdahale yeteneğinin artırılmaya devam edildiği belirtildi.
 
Bu kapsamda tedarik edilen 10 PMKİ Tim Aracı'nın dün Kara Kuvvetleri  Komutanlığı birliklerine sevk edildiği bildirilen açıklamada, artık PMKİ Timleri  ile görev ekipmanlarının özel tasarlanmış bu araçlarda taşınacağı kaydedildi.
 
 Araçta bulunan robotik kol sayesinde görevli personelin araçtan  inmeden güvenli şekilde mayın ve EYP'lere müdahale edebileceği vurgulanan  açıklamada, aracın teknik özelliklerine ilişkin de infografik yer aldı.
 
 Buna göre, 9 kişiye kadar taşıma kapasitesi bulunan 4x4 zırhlı araç  450 beygirlik motora sahip. Bağımsız süspansiyonlu araçta balistik ve mayına  karşı koruma mevcut.
 
 
  Yüzde 60 dik, yüzde 30'dan fazla yan eğimde hareket edebilen araçta,  silah kulesi ile sensör biriminin monte edildiği yükseltilebilir direk (MAST)  üzerinde yer alan termal ve gündüz kamerası bulunuyor.
 
Robotik kol uzunluğu 8 metre olan araçta römork de yer alıyor. Aracın  görev ekipmanları arasında "jammer" olarak anılan sinyal karıştırma ve köreltme  sistemi, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi, telsiz, gece görüş  özelliğine sahip sürüş kamerası, 360 derece sürekli gözetleme imkanı sunan bir  durumsal farkındalık kamera sistemi, maskeli kimyasal, biyolojik, radyolojik ve  nükleer (KBRN) filtrasyon sistemi bulunuyor.
 
Robotik kolda ise kamera, dedektör, kıskaç, tırmık, su topu ile kazıcı  ve kepçe uçları yer alıyor.
 

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Milli Savunma Bakanlığı patlayıcı madde Kara Kuvvetleri Komutanlığı
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