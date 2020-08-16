Max Gradel kimdir? Sivasspor’a katılan Max Gradel kaç yaşında? Max Gradel hayatı ve futbol kariyeri!

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel'i renklerine bağladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse forması giyen Max Gradel ile 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sol kanatta görev yapan Max Gradel, kariyerine İngiltere'de Leicester City altyapısında başladı. Ardından Bournemouth, Leeds United, Saint-Etienne gibi takımların formasını giyen Max Gradel, son 2 sezondur Toulouse formasını terletti. Kariyerinde 389 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu 97 kez gol sevinci yaşarken, 51 de asist yaptı. Max Gradel 75 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.

MAX GRADEL KİMDİR?

1987 yılında Fildişi Sahişi Abidjan’daa doğdu. 1.75 boyunda olan sol kanat oyuncusu.

Max Gradel futbola Lewisham College Football Academy'de başladı. Bu takımla Hollanda'da düzenlenen Bon Giourno Cup turnuvasında takımının attığı 17 golün 12 tanesini atarak dikkat çekti. 2004 yılında ise bu takımla sözleşme imzaladı. O sezondan itibaren Arsenal FC, Chelsea FC, West Ham United gibi takımlar ile deneme idmanlarına çıktı. 2005 yılında ise Leicester City ile sözleşme imzaladı.

Leicester City

2006 yılında profesyonel olan Gradel, 6 Ağustos günü yine bir İngiliz ekibi olan Bournemouth takımına kiralık olarak transfer oldu. Bu takımla 1 ay kalacağı açıklanan Gradel'ın daha sonra kiralık sözleşmesi uzatıldı ve sezon sonuna kadar bu kulüpte kalacağı açıklandı. Takım ile iyi bir başlangıç yapsa da Ekim ayında annesinin vefat etmesi üzerine takım ile birçok maçı kaçırdı. Takım hocası Kevin Bond ise oyuncunun zamana ihtiyacı olduğunu ve zor bir dönem geçirdiğini ifade etti. 3 Ocak 2008'de ise sözleşmesi bitmemesine rağmen Leicester City'e geri dönse de hocası Bond oyuncusunu takımında görmek istediğini açıkladı. Bu takıma tekrar geri dönen Gradel, 34 maça çıktı ve 9 gol kaydetti. 2008 yılında ise tekrar eski takımına döndü ve ilk lig maçına 9 Ağustos 2008 günü Milton Keynes Dons karşısında çıktı. 14 Ocak 2009 günü Crystal Palace karşısında oynanan FA Cup maçına ilk golünü attı. Tüm turnuvalarda 32 maça çıkan Gradel, takımının ligi şampiyon bitirerek Premier League'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

Leeds United

2009 yılında ise Gradel, Leeds United takımına kiralandı. 10 Ekim 2009 günü transfer açıklanırken aynı günün akşamı Norwich City FC karşısında ilk maçına çıktı. İlk golünü Leyton Orient'e atan Gradel, takımıyla ligde 14 maça çıkıp 3 gol attı. Sezonun son maçında kırmızı kart gören Gradel, maçın ilk yarısında sahadan çıkmayı reddetse de takımı maçı 2-1 kazandı ve Championship'e yükseldi. Sezon sonunda ise Bonservissiz olarak Leeds United'a transfer oldu. 2010-11 yılları arasında ligde 63 maça çıkan Max, 22 gol kaydetti.

Saint-Étienne

30 Ağustos 2011'de ise 2 Milyon Euro bonservis karşılığında Ligue 1 ekibi Saint-Étienne ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.