Mavi Vatan 2021'in Seçkin Gözlemci Günü sona erdi

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, başarılı atışların ardından denizde yapılan geçit töreni ile sona erdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile helikopterle geldiği TCG Oruçreis fırkateyninden Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etti.

Faaliyetler kapsamında, gemilerden su üstü hedeflere atışlar gerçekleştirildi. İlk atış, tatbikatın sevk ve idare edildiği sancak gemisi TCG Oruçreis tarafından yapıldı. Daha sonra TCG Burgazada, TCG Kalkan ve TCG Kılıç tarafından yapılan top atışlarıyla hedefler tam isabetle vuruldu.