Mavi olan iller hangileri? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mavi kategoriye dönen illeri açıkladı! İşte düşük riskli iller listesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından aşının son durumunu ve mavi kategoriye dönen illeri duyurdu. Peki, Mavi olan iller hangileri? İşte düşük riski iller…

Mavi olan iller hangileri? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 11 Ağustos’a ait aşı rakamlarını paylaştı. Koca, “Dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186'a indi." Dedi.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER LİSTESİ

ANTALYA, DENİZLİ, TUNCELİ VE GİRESUN, Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz.

İlk doz aşılanma oranları %75'in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21'e yükseldi.

BAYBURT, %55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. BAYBURT, Turuncu iller arasında.

AĞRI, %55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. AĞRI, Turuncu iller arasında.

İLLERDEKİ SON TABLOYU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerdeki son durumu da resmi Twitter hesabından paylaştı.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması;

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek.