22 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.211 -0.06 EURO 9,2670 0.04
USD 7,8110 -0.02 ALTIN 480,970 -0.52
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mavi kategoride aranan terörist Hüseyin Acar etkisiz hale getirildi

22 Ekim 2020 Perşembe - 10:15 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 10:41

PKK’nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten, mavi kategoride aranan, sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar, Hatay’da etkisiz hale getirildi.


Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; 18 Ekim’de Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. 

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; 2016/2017 yıllarında sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu ve saha yürütme üyesi olan, örgütün dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten, terörden arananlarda 3 milyon liraya kadar ödülle “mavi” kategoride yer alan, Dilşer  kod adlı Hüseyin Acar olduğu tespit edildi.
 
Ölü olarak ele geçirilen teröristin; 
 
1997 yılında, Hatay/ Erzin/ Yoncadüzü bölgesinde, Kahramanmaraş  Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izine gelen 1 jandarma ve  3 vatandaşın şehit edilmesi, 2 güvenlik korucusunun yaralanması, 
 
1999‘da Hatay’da sivil halka ait mülk ve tesislere yönelik sabotaj ve kundaklama olayına,  
 
2017‘de Hatay / Dörtyol ilçesi Çatköy köyü kırsalında  Jandarma Uzman Çavuşun şehit edilmesi saldırılarına katıldığı, teröristin birçok eylemin planlayıcı ve faillerinden olduğu belirlendi.  

ETİKETLER

içişleri terörist hüseyin acar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.