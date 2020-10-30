Mavi Dolunay nedir? Mavi Dolunay nasıl izlenir? Mavi Dolunay'a saatler kaldı!

Mavi dolunay için geri sayım başladı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) verdiği bilgilere göre Mavi Dolunay, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor. Peki, Mavi Dolunay nedir? Mavi Dolunay nasıl izlenir? Mavi Dolunay etkileri neler? İşte Mavi Dolunay ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Gökyüzü meraklılarının heyacanla beklediği 'Mavi Dolunay 'a saatler kaldı. NASA'nın açıkladığı bilgilere göre, Mavi Dolunay, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

TÜBİTAK'tan alınan bilgilere göre Mavi Dolunay, aynı ay içinde iki dolunay gerçekleşmesi durumunda ikinci dolunay “mavi ay” olarak isimlendiriliyor. Geçmişte insanlar hasat zamanı Ay’ın dolunay evresinde olduğu günlerde, Ay’ın aydınlığı sayesinde daha geç saatlere kadar çalışabiliyordu. Bu nedenle sonbahar ekinoksuna en yakın dolunay “hasat ayı” olarak isimlendiriliyor. Normalde Ay her gün bir önceki günden yaklaşık 50 dakika geç doğar. Ancak hasat ayı sonbahar ekinoksuna yakın zamanda gerçekleştiği için bu dönemde birkaç gün boyunca gökyüzünde yaklaşık olarak aynı saatlerde ortaya çıkar.

“Mavi Ay” bir tanıma göre bir takvim yılı (Güneş takvimi) içerisinde gerçekleşen 13. dolunay evresine verilen geleneksel bir isimdir. Ay takvimlerinde, bir takvim ayı aynı evre ile başlar aynı evre ile biter. Ancak bizim de günlük olarak kullandığımız Güneş takvimlerinde bir ay bizim astronomide “sinodik dönem” dediğimiz ve birbirini takip eden aynı iki evre arasında geçen süre (örneğin iki Dolunay arasındaki süre) ile tanımlanmaz

Böyle tanımlanmış olsaydı her ay 29.53 gün sürerdi. Oysa ki Güneş takviminde aylar 28, 29, 30 ya da 31 gün sürer ve toplam bir yıl da 29.53 * 12 = 352.2 gün değil 365.25 gündür! Bu nedenle bir aya aynı evreden (sözgelimi Dolunay ama Yeniay olsa da farketmez, ilkdördün olsa da) iki tane denk geldiği olur. (Aynı nedenle Ramazan ayı her yıl 11 gün öne kayar!) Güneş takviminde bir yıl yine bu nedenle 12.37 tane ayrı evreden içerir. Bu 0.37’ler birleşip 2-3 yılda (tam olarak 2.7 yılda) bir 13. Dolunay’ın bir yıl içerisine sığmasına neden olur. İşte böyle olduğunda gerçekleşen 13. dolunay “Mavi Ay” adını alır. Adını, İngilizce ’de eski bir terim olan ve “ihanet eden” anlamına gelen “belewe” kelimesinin zaman içerisinde “blue” yani mavi kelimesine dönüşmesinden alan bu kültürel olgu, insanlar bir yılda 12 dolunay beklerken gerçekleşen 13. dolunayın takvime “ihanet” ettiği göndermelerinden alır. Ay’ın rengi ile hiçbir ilgisi yoktur. Sky & Telescope dergisinin Mart 1946 sayısı genel kabul gören orjinal tanımı alıp (yanlış anlayarak) bir ayda gerçekleşen ikinci dolunaya ilgi çekmek üzere “Mavi Ay” demiştir. Ay ancak çok özel durumlarda, volkanik patlamalar gibi Dünya’nın atmosfer parçacık yoğunluk, boyut ve yapısını kısa sürelerle değiştiren doğa olayları sonrası “mavimsi” bir renkte görülebilir.

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN?

Mavi dolunay bu hafta sonu 31 Ekim'de meydana gelecek. NASA 31 Ekim'deki dolunayın 'mavi dolunay veya mavi ay' olacağını belirtti.

Bu dolunayın heyecan veren özelliği ise 1944 yılından bu yana ilk defa dünyanın her yerinden gözlemlenebilmesi olacak.

MAVİ DOLUNAY ETKİLENECEK BURÇLAR

İşte mavi dolunayın tek tek burçlara etkileri...

KOÇ BURCU

Sizin için harika bir dolunay söz konusu olacak. Maddi konforunu oluşturacak gelişmeler gündeminde olabilir. Lüks ihtiyaçlarını karşılayabilecek konulara yöneliminiz artabilir. Beklediğiniz maddi projeler kazançlı bir şekilde değer kazanabilir. Kayıplarınızı da kazançlı bir şekilde tanzim etmenin zamanı geldi. Borçlarını önemli ölçüde yapılandıracağın fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Devlet ve hukuksal işlerinizde önemli gelişmeler olurken, terfi ve kariyer de yükselmek durumunuz mümkün. Üst yöneticilerinizle irtibat içerisinde olun. Geçmişte bir ilişkiniz yeniden şaşırtıcı bir boyut kazanabilir.

BOĞA BURCU

Çevreniz tarafından göründüğünüz yön kendi bilinçaltınızda büyük bir değişime uğrayabilir. Bu dolunay ile ilişkilerinizde sıkı bir değişim yapma kararı alabilirsin. İlişkilerine dair davranışlarında artık önemli bir netlik kazanmalısın. Bu dolunay sonrası hayatında kararsızlık durumu söz konusu bile olmamalıdır. Hayat tarzını değiştirecek önemli başlangıçlar da gündemin de olabilir. Şanslı tanışmalar yalnız olanlarınızın başını döndüreceğe benziyor. İş değişikliği yapmanız veya terfi almanız söz konusu olacak. Eski düşmandan dost olmaz. Bunu bir kenara yazın.

İKİZLER BURCU

Hayatın da gözlemleyemediğin ya da görmezden geldiğin bazı konularla yüzleşebilirsin. Uzun zamandır sizi sıkan bir problem şanslı bir şekilde çözümlenebilir. Gizli kalan bazı sorunlar ortaya çıkabilir ve gerçeklerle yüzleşmeniz gerekebilir. Bazı şeyleri kontrol edemeyebilirsiniz. Şartları zorlamayın. Özgürlüğünüzü engelleyen konu ve olaylar bir olayla son bulabilir. Yalnız kalıp biraz daha olayların dışına çıkıp düşünmen gereken bir süreç içindesin. Olayları daha tarafsız değerlendirmelisin. Dedikodusal olaylara dikkat etmelisiniz. Ruhunuzu dinlendirmeli ve daha sakin ilerlemelisiniz.

YENGEÇ BURCU

Sosyal çevre ve arkadaşlık alanınızda gerçekleşen bu dolunay sizlere önemli bir arkadaşlığın ve dostluğun hayatınızdaki yerini ifade edecek. Hayatına yeni insanlar ve yeni dostluklar da dâhil olurken bazı arkadaşlıklarını da bitirebilirsin. Arkadaşlık ve dostluk konuları üzerine yeni anlayış kalıpları kazanabilirsin. Bir dileğine veya umuduna kendini daha yakın hissedebilir ve olayların bu yönde gelişmesini deneyimleyebilirsin. Her zaman daha iyi bir yol vardır ancak, onu ararsan bulabilirsin. Aşk hayatında gelişen sürpriz gelişmeler artık önüne geçilemez noktada olabilir. Bunu yönetmek elinde olacak. Artık özgürleş ve cesur ol. Duygularınızı ortaya koyun ve sevginizin peşinden koşmaktan korkmayın. İş hayatınızda sürpriz bir yol ayrımına gidebilirsiniz. Bu durum sizi kaygılandırmasın. Kayıp gibi görünen bir şey büyük bir kazanım haline dönüşecek.

ASLAN BURCU

Kariyerinle ilgili seni engelleyecek koşullara karşı mücadele vermen gerekebilir. Üstlerinle olan iletişimlerine dikkat etmen gereken bir süreç içerisinde olacaksın. Üzerinde baskı oluşturan bazı konular yeniden gündemine gelirken yeni bir kariyer arayışı içerisinde olabilirsin. Yeni iş teklifleri alabilirsin. Ortaklıklarınızı gözden geçirmeniz gereken bir durum söz konusu olabilir. Bu aşamada artık sorunlarını görmezden gelmemelisin. Çözüm odaklı olun. İlişkilerden yana şansınızı bu dolunayda fazla zorlamayın. Birden ayrılma kararı ya da birden vazgeçme isteği içinde olabilirsiniz.Dürtüsel olmayın. Değişmeniz gerektiğini ve değişebileceğinizi kendinize fısıldayın.

BAŞAK BURCU

Hayata dair önemli anlayış kalıpları kazanabilirsiniz. Hayata karşı olan bazı felsefi yaklaşımlarınızda değişiklikler olabilir. Genel yargılarınız değişebilir. Seyahatleriniz ve uluslararası projelerinizle ilgili önemli fırsatlar ve sonuçlar yaşayabilirsiniz. Öğrenci olan Başaklar eğitim hayatıyla ilgili önemli seçimler yapmak durumunda kalabilirler. Din ve ahlaki öğretilere olan inancınız farklı bir şekil alabilir. Yer değiştirme veya taşınma gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Her şeyin bir nedeni olduğu gibi bunu yaşamamızda bir nedeni varmış diyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Yaşamın değerleri arasında düşünceleriniz şekillenecek. Hayatınızı dönüştürecek önemli konular gündeminizde olacak. Bitişler ve başlangıçlar hayatınızda önemli yer kaplayabilir. Bu dolunaydan sonra hayat sizlere eski olan değerlerinizi yıkmayı yerine yenisini inşa etmeyi öğretiyor olacak. Finansal anlamda da bazı ödemeleriniz sonlanabilir. Ortaklı gelirleriniz ve eşinizin finansal durumunu değiştirecek konular gündemde olabilir. İlişkiler ile ilgili şanslı bir dönem içine girebileceksiniz. Sabırlı olun. Beklenmedik harcamalara karşı önlem alın.

AKREP BURCU

İlişkilere dair yeni bir dönem başlayacak ve eski dönem bitiyor olacak. Unutamadığınız geçmişinize sünger çekebileceğiniz fırsatlar önünüze sunuluyor olacak. Evlilik teklifi alabilirler ve ilişkinize dair netlik kazanacağınız bazı konular gündeminde olabilir. Belki de aksine ayrılık kararı içinde olabilirsiniz ya da mutlu olmadığınız bir ilişki içinde çocuk sahibi olmayı deniyorsunuz. Bunun yanında finansal sorunlarını gidermek ve zaman kazanmak adına şanslı ortaklıklar kurulabilirsin. Bu dönemde başladığın finansal ortaklık girişimleriniz ilerleyen süreçlerde bazı çıkmazlar yaşayabilirsiniz. Temkinli olun.

YAY BURCU

Gündelik yaşamınıza dair değişmesi gereken konular gündeminizde olabilir. Çalışma hayatınız, düzeniniz ve çalışma arkadaşlarınız kasımın ilk haftasında değişebilir. Ustalığınızı ispat edeceğiniz önemli gelişmeler ve şanslar yakalayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız değişebilir. Bu tarihten itibaren sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Sorumluluklarınızı hallederken gerekeni yapın asla şikayetçi olmayın. Devlet ile ilgili işlerinizin sonuca ulaşacağı ve beklemediğiniz gelişmeleri yaşayacağınız bir dolunay içindesiniz. Bunu avantaja çevirin.

OĞLAK BURCU

Aşk hayatında sürpriz ve sevindirici etkiler gündeminde olabilir. Uzun zamandır beklediğin adımları atarak bunları netliğe kavuşturuyor olacaksın. Hayattan keyif almak ya da yeni heyecanlar içerisine girmek isteyeceksin. Kontrol dışında bir ilişki hayatına giriş yapıyor olabilir. Bu seni endişelendirse de aslında yaşamana yeni bir heyecan katıyor olacak. Yaratıcılık gerektiren işlerde önemli başarılara imza atabilirsiniz. Sanat’a, Aşk’a, Sevgiye olan ilginiz artabilir hobilerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Bu size iyi gelecektir.

KOVA BURCU

Eviniz ve aileniz ile ilgili gelişmeler gündeminizde olabilir. Ailenin üzerinize yüklemiş olduğu misyonları tamamlamanın mutluluğu içerisinde olabilirsiniz. Evinde ve yaşadığın alanda bu dönemde daha fazla huzur arayışı içerisinde olacaksın. İçsel huzuru ailende yakalayacağınız önemli deneyimlerde yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız alanı değiştirmeniz gündemde olabilir. Taşınmak ve gayrimenkuller üzerine seçimler yapmak durumunda kalabilirsin. Sevildiğinizi hissedeceğiniz özel bağlar oluşturan deneyimler yaşayabilir, adımlar atabilirsiniz. Nereye ait olduğunuzu sorguluyorsunuz. Gerçekten ait olmadığın yerde misin?

BALIK BURCU

Yakın çevre iletişimleriniz ve kardeşlerinizin hayatıyla ilgili konularda önemli başlangıçlar olabilir. Eğitim hayatınızla ilgili eksik bıraktığınız konular tamamlanmak adına gündeminizde olabilir. Bu dönemde yakın arkadaşlarınızın güzel haberlerini alabilirsiniz. Kısa seyahatler ve davetler akraba ilişkileri önem kazanabilir. Hayatınıza dair vereceğiniz kararlarda artık bu dönemden sonra daha net olmalıdır.İş hayatınıza geri dönüş sizleri daha mutlu edecektir.Sorumluluklar ya da yakın çevrenizden, akrabalarınızdan alacağınız destek sizi şüphelendiriyor olabilir. Birilerine bağlı kalmak sizi özgür biri yapmıyor ama şuan içinde elden bir şey gelmiyor. Biraz sabırlı olun.