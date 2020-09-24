Mavi Dolunay ne zaman 2020? Mavi ay Dolunay nedir, neden mavi, mavi dolunayın etkileri nelerdir?

NASA’nın geçtiğimiz günlerde Mavi Dolunay açıklaması yapması sonrası, Mavi Dolunay hakkında merak edilenler de arttı. Bu astrolojik olayı izlemek ve etkilerini öğrenmek isteyen meraklılar konuya yönelik güncel bilgiler araştırıyor. Peki Mavi Dolunay nedir, etkileri nelerdir? Mavi Dolunay ne zaman 2020?

Nadir doğa olaylarından biri Mavi Dolunay ile ilgili NASA geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış, her yıl 12 adet dolunay meydana geldiğini, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşeceğini duyurmuştu. Gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendirilen Mavi Dolunay, Dünya’da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi rengi alır. Peki, 2020 Mavi Dolunay ne zaman izlenir? Mavi Dolunay nedir?

MAVİ DOLUNAY NEDİR, ETKİLERİ NELERDİR?

Fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesine Mavi Dolunay denir. Normalde 12 tane olan mavi ay yani mavi dolunay 2020 yılında 13 tane olacak. Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak isimlendirilen doğa olayı, bir ay içinde fazladan ikinci dolunayın yaşanması anlamına gelir

2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bir mavi dolunay dünyanın tamamından görülebilecek. Bu sene gerçekleşecek mavi dolunayı özel kılan bir diğer durum ise; Cadılar Bayramı’na denk geliyor olması. Mavi dolunay sırasında fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesi bekleniyor.

MAVİ DOLUNAY 2020 NE ZAMAN?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) açıklamasına göre, 31 Ekim 2020 tarihinde Mavi Dolunay gerçekleşecek.

MAVİ DOLUNAY İZLENİR Mİ?

Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor. Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olmasıyla durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Mavi Ay gözlemi yapabilmek için en iyi yol teleskoptur.