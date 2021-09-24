Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri? Mavi dil hastalığı koyundan insana bulaşır mı, tedavisi var mı?

Mavi dil hastalığı nedir, mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı? Edirne'de kan emen sinekten bulaşan 'mavi dil hastalığı' nedeniyle 8 köy karantinaya alındı. Kan emen sinekten bulaşan mavi dil hastalığının Edirne'de görülmesiyle vatandaşların hastalık ile ilgili araştırmaları da başladı. İşte mavi dil hastalığı hakkında merak edilenler…

Edirne'de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara kan emen sinekle bulaşan 'mavi dil' hastalığı belirtileri görülmesi üzerine 8 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Alınan bilgilere göre, Edirne'nin merkez ve Havsa ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıktan şüphelenilmesi üzerine, ilgi kurumlara bağlı uzman ekipler hayvanlardan numune aldı. Yapılan araştırmalar sonucu hayvanlara mavi dil hastalığı teşhisi konuldu. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığa karşı tüm tedbirleri alıp mücadele başlattı. Mavi dil hastalığı tespit edilen köyler ile beraber, çevrelerindeki 10 kilometrelik alan içerisinde kalan toplam 8 köyde karantina başlatıldı. Havsa ilçesine bağlı Azatlı ve Abalar köyleriyle beraber, Edirne merkeze bağlı Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerinden gelecek hayvanların ilçede kurulan hayvan pazarına alınmayacağı belirtildi. Söz konusu gelişmelerin ardından mavi dil hastalığı hakkında araştırma yapılıyor. Peki, mavi dil hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı?

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil hastalığı olarak bilinen "Blue tongue", Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.

MAVİ DİL HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Mavi dil hastalığı insanlara bulaşmıyor, yalnızca sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülüyor.

Hastalığa yol açan patojen Reoviridae ailesinin Orbivirus cinsinden olup Bluetongue virüsü olarak isimlendirilir.

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

* Aniden 40-42 dereceye varan ateş,* Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,

* Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,

* Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,

* Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,

* Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,

* Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme ,

* Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.

* Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95 e varabilir.

* Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.

HAYVAN SAHİPLERİ AŞI YAPTIRMAYA BAŞLADI

Edirne'nin Abalar Köyü'nde yaşayan Nedim Buruldağı, Mavi Dil hastalığı tespit edilen hayvanların bulunduğu köyün etrafında yer alan 10 kilometrelik alanda karantina uygulandığını söyledi. Koyun sahiplerinin hayvanlarına aşı yaptırma telaşı içerisinde olduğunu anlatan Buruldağı, ikamet ettiği Abalar Köyü'nün de karantinada olduğunu belirtti. Bir diğer vatandaş Hasan Avcı da, komşu köylerde hayvanlarda Mavi Dil hastalığı tespit edilince kendi hayvanlarının da 1 ay süreli karantinaya alındığını ve hayvan alım satımı yapılmadığını açıkladı. Azatlı köyünde yaşayan vatandaşlardan Ahmet Çiftçi, köylerinin tedbir amaçlı karantinada olduğunu ifade etti. Mavi dil hastalığıyla mücadele için gerekli tedbirlerin alındığının altını çizen Çiftçi, bir an önce karantina sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.