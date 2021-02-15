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Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Hatay'da yakalandı!

AA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 13:24 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 16:31

Milli Savunma Bakanlığı: Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu belirlendi.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye  yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden  birinin mavi bültenle aranan DEAŞ mensubu terörist olduğunu bildirdi. 
 
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasa dışı  yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi,  Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı.  Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle  aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
 
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MSB terörist Mavi bülten
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