Mavi bebek oyunu nedir? Blue Baby oyunu neden tehlikeli, çocukları nasıl etkiliyor? Jonathan Galindo Mavi bebek oyununa nasıl ulaşılıyor?

Momo ve mavi balina adlı çocuklar için tehlikeli oyunların ardından şimdi de mavi bebek adında yeni bir oyun ortaya çıktı. Yazışma ile çeşitli talimatların verildiği oyun, oyunu oynayan kişinin zihnini ele geçiriyor. Çocuklar için büyük tehditler teşkil eden "Mavi Bebek" oyunu çocukların psikolojisini bozacak şekilde korku veriliyor. Peki, Mavi bebek oyunu nedir? Mavi Bebek oyunu nasıl oynanıyor, neden zararlı? Blue Baby oyunu hakkında uzmanlar uyarıda bulunuyor!

Blue baby olarak bilinen mavi bebek oyunu, Momo, mavi balina oyunlarında olduğu gibi, çocukların bilgilerini ele geçirerek, siber zorbalık yapıyor. Bir efsaneden türetilmiş sanal bir oyun olan Mavi bebek oyunu, banyoda oynanan oynanıyor. Banyoda ışıklar kapatılarak oynanan bu oyunda efsaneye göre, elinizde telefonu salladıktan sonra kolunuzda bir ağırlık hissetmeye başlıyorsunuz. Bu esnada bebeğin tırnakları çocuğun koluna batıyor. Oyunda mavi bebeğin annesi oyuncuya sesleniyor 'bebeğimi bırak' diye. Oyunu bu seslenmeden sonra bırakmayan çocukların akıl sağlığında ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Peki, Mavi bebek tehlikesi nedir?

MAVİ BEBEK OYUNU NEDİR?

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) AR-GE Başkanı Engin Dinç oyun hakkında yenisafak.com’a ayrıntıları paylaşarak aileleri uyardı. Mavi bebek oyunu, banyoda geçiyor. Jonathan Galindo isimli oyun içerisinde talimat olarak veriliyor ve zihni ele geçirilen kullanıcının çeşitli şeyleri yapması isteniyor. Dinç oyun hakkında, ''Banyonun ışığını kapatıp ayna karşısında elinizde bebek varmış gibi sallayarak 'baby blue, blue baby' diyorsunuz. 14-15 defa tekrar edildiğinde elinizde bir bebek hissetmeye başlıyorsunuz. Elinizdeki görünmez bebek bir süre sonra tırnaklarını kolunuza batırıyor. Eğer bebeği atıp kaçmazsanız annesi 'bebeğimi bana ver' diye sesleniyor. Eğer orada durmaya ve bu işlemi yapmaya devam ederseniz delirebilir ve hatta ölebilirsiniz.'' dedi.

MAVİ BEBEK OYUNU NEDEN TEHLİKELİ, ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR?

Küçük yaş grubundaki çocukları hedef alan bu oyunlar, yazışma aracılığı ile talimatlar veriyor. Diğer tehlikeli oyunlarda olduğu gibi yazışan kişi, oyunu oynayan hakkında bazı bilgilere ulaşıyor, bulunulan ortamdan görüntüler yakalıyor ve böylelikle siber zorbalık yapıyor. Gönderdikleri ses efektleri ile oyuncuların korkması hedefleniyor.

BAYB BLUE’YU OYNAMAK İÇİN GİZLİ BAĞLANTIYA GEREK YOK!

Momo'nun oynanması için gizli bağlantılar gerekiyordu fakat mavi bebek oyunu çocuklara facebook ve Instagram üzerinden ulaşabiliyor. Çocukları korkutmak üzerine tasarlanmış bu oyunda 13-18 yaş arası büyük çocukları da etkisi altına aldığı öğrenildi.