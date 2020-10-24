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Matthew McConaughey'den cinsel taciz itirafı!
Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, yetişme çağında cinsel tacize uğradığını itiraf etti. 50 yaşındaki üç çocuk babası, tüm bu yaşananlara rağmen kendini kurban gibi hissetmediğini anlattı.
2014 yılında 'Sınırsızlar Kulübü' adlı filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülü kazanan Matthew McConaughey, kısa bir süre önce piyasaya çıkan 'Greenlights' adlı kitapta hayatının önemli anlarını topladı.