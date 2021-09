Matrix 4 fragman ne zaman, Tükiye’de saat kaçta yayınlanacak? Matrix 4 fragman tarihi ve vizyon tarihi…

Matrix 4 fragman tarihi ile vizyon tarihi The Matrix'in dördüncü filminden ilk görseller paylaşılmasıyla araştırılmaya başlandı. Resmi adı "Matrix Resurrections" olan filmin ilk fragmanı için de tarih verildi. Öte yandan “What Is The Matrix” sitesinde yayınlanan görüntülere erişebilmek için Matrix filmiyle ikonikleşmiş olan kırmızı ve mavi haptan birinin seçilmesi gerekiyor. Seçim sonucunda birbirinden farklı görüntüler gösterilse de biri bittiğinde diğer görüntüler de izlenebiliyor. Matrix 4 fragman ne zaman yayınlanacak? Matrix 4 ne zaman çıkacak, vizyon tarihi…

Matrix 4 fragman ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Paylaşılan görsellerin dışında ilk resmi fragmanın duyurusu için de kısa bir video paylaşıldı. Videodaki açıklamaya göre "Matrix Resurrections"ın ilk fragmanı 9 Eylül'de Türkiye saati ile 16.00'da paylaşılacak.

Matrix 4 ne zaman çıkacak, vizyon tarihi?

Yönetmenliğini Lana Wachowski'nin üstlendiği "Matrix Resurrections"ın oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler yer alıyor. Film, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.