Matrah artırımı olacak mı? İş dünyası bunu bekliyor! Matrah artırımı 2020…

Milyonlarca kişinin merakla beklediği torba yasa meclisten geçti. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifine göre Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak, yapılandırılan borçlar ise 18 taksite bölünebilecek. İş dünyasının en fazla beklediği matrah artırımı, kasa affı, stok affı ise yasa kapsamına alınmadı. Peki, Matrah artırımı olacak mı?

Merakla beklediği torba yasa meclisten geçti. İş dünyasının en çok beklediği matrah artırımı, kasa affı, stok affı, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan malların gayrisafi kâr oranı eklenmek suretiyle fatura kesilerek kayıtlara alınması ve imar affı gibi konular henüz torba kanuna eklenmedi. Matrah artırımı olacak mı? Matrah artırımı 2020…

MATRAH ARTIRIMI OLACAK MI?

Matrah ve Vergi Artırımı Düzenlemes’nin önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması bekleniyor. Elde edilen bilgilere göre, matrah ve vergi artırımın dair düzenlemeler 2015 ve 2019 yıllarını kapsayacak.

İş dünyası, vergi mükellefleri ve STK'lardan gelen yoğun istek üzerine bu düzenlemenin teklifte yer alacağı öğrenilirken tasarıda matrah ve vergi artırımı, kasa-ortaklar cari hesap düzeltmeleri, stok düzeltme gibi düzenlemelerin de yapılacağı iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti ve MHP teşiklatından, iş dünyasından gelen bu taleplere sıcak baktığı ifade edilirken, söz konusu düzenlemenin kabul edilmesiyle 2 milyondan fazla işletme rahatlayacak. İddialardan biri de gelir ve kurumlar vergisi için matrah oranların 2015 yılı için yüzde 35, 2016 yılı için yüzde 30, 2017 yılı için yüzde 25, 2018 yılı için yüzde 20 ve 2019 yılı için yüzde 15 olarak uygulanabileceği ifade edildi. Ancak konuyla ilgili resmi adreslerden bir açıklama yapılmadı.