Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan’ın milyonlarca liralık servetinin tek mirasçısı Kerope Çilingir'in vefatı ile birlikte Manukyan'ın mirası yeniden gündem oldu. Peki, Matild Manukyan kimdir? Manukyan'ın mirası kime kalacak? Manukyan'ın dudak uçuklatan serveti...

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın oğlu Kerope Çilingir'in vefatının ardından tartışmalar sürüyor. Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın oğlu Kerope Çilingir, Feriköy’deki Surp Vartanans Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Miras davasında taraf olan Kerope’nin son eşi Neslihan ile ilk eşinden olan kızları Dora törende yan yana gelmedi. Miras davasında taraf olan İsmail Bahcivan törenden dışarı çıkarıldı. Bu haberin ardından internette Manukyan ve mirası gündem oldu. Peki, Matild Manukyan kimdir? Manukyan'ın mirası kime kalacak? Manukyan'ın dudak uçuklatan serveti...

Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan’ın milyonlarca liralık servetinin tek mirasçısı Kerope Çilingir (80), Feriköy Surp Vartanans Ermeni Kilisesi’nde az kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Aile yakınları görüntü alınmaması için basın mensuplarını ve mahalle sakinlerinin kilise dışarısına çıkarılmasını istedi. Miras davasında 36 mirasçıdan biri olan İsmail Bahcivan da törene katılmak için mezarlığa geldi. Ancak Dora Çilingir’in avukatları güvenlik eşliğinde Bahcivan’ı dışarı çıkardı. İsmail Bahcivan “Manukyan ile benim babaannem kuzendir. Kerope beyin Manukyan’ın oğlu olmadığını iddia ediyorum. Manukyan’ın doğum yapmadan boşandığı ve öldüğü Fransa ’dan gelen belgelerde mevcuttur. Ben mirasçılardan biriyim. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Devletimiz mirasımızı almamıza yardımcı olsun” dedi.

MANUKYAN KİMDİR?

Manukyan olarak tanıdığımız Matild Manukyan'ın gerçek adı Eveline Matild Chah Muradyan. Babası Ermeni tenor Armenak Chah Muradyan, annesi İsviçreli balerin Salle Marguerite. 1914'te doğan Manukyan'ın ailesi 1913'te Fransa'ya göç etti. Manukyan bir Türk Ermenisi. Vergi rekortmeni olan Manukyan'ın tüm Türkiye tarafından tanınmasının sebebi ise, genelev patroniçesi olması.

Aristokrat bir aileden gelen Matild Manukyan, Notre Dame de Sion mezunu. Bu okuldan mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Manukyan, ilk olarak terzilikle uğraştı. Dropier Gabriel ile 11 yıl evli kaldı. Manukyan, daha çok para kazanabilmek için sosyete terziliğine soyundu.

Manukyan'ın genelev işletmeciliği ise; İstanbul Karaköy'de babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen genelev işletmelerinden birine ortak olmasıyla başladı. İşletmesinden sorumlu olduğu genelev sayısı zaman içerisinde 37'yi buldu.

Genelevlerden kazandığı parayı gayrimenkule dönüştüren Manukyan, ailesinden kalan gayrimenkul sayısını da artırdı. Manukyan tam 6 defa vergi rekortmeni oldu. Tek varisi ABD 'de yaşayan oğlu yani Kerope Çilingir. Manukyan'ın mal varlığı ise şöyledir: 500 daire, 50 dükkan, 4 han, 4 yazlık, 220 ticari taksi plakası, 37 genelev, 2 fabrika ve çok sayıda otomobil . Manukyan, 17 Şubat 2001 tarihinde hayatını kaybetti.

KAROPE ÇİLİNGİR KİMDİR? Kerope Çilingir, 1940 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Nüfus kayıtlarına göre babası Aram Çilingir, annesi Matild Manukyan. Annesi Matild Manukyan!dan kalan taksi işletmesi sağlayan Rent A Car şirketi olan Kerope Çilingir, ilk evliliğini 1963 tarihinde Sevil Çilingir ile yaptı. Sevil Çilingir ile olan evliliğinden 1960 yılında Mayk Çilingir isimli oğlu, 1970’de kızı Dora Çilingir ve 1971’de diğer kızı Linda Çilingir dünyaya geldi. Kerope Çilingir’in Nektar hanımdan da 1976 tarihinde İlda Çilingir adında bir kız çocuğu oldu. Kerope Çilingir, 2002 tarihinde Şişli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Sevil Çilingir’den boşandı. Kerope Çilingir’in oğlu Mayk, bir süre sonra hayatını kaybetti. Kerope Çilingir, ikinci evliliğini geçen yıl Neslihan Karaman ile yapmıştı. Kerope Çilingir, uzun süredir kısmi felç, yüksek tansiyon, şeker ve bunama hastalıkları nedeniyle Amerikan Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Çilingir, 5 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti.

MANUKYAN'IN MİRASI KİME KALACAK?

Genelev gelirleri, 220 ticari taksi, 486 taşınmaz, hisseler, dövizler ve banka hesaplarından oluşan bu dev miras için tam 16 kişi 'ortağız' diyerek dava açtı. Davacılar, 79 yaşındaki tek mirasçı Kerope Çilingir'in Manukyan'ın oğlu olmadığını iddia edip Çilingir'i resmi evrakta sahtecilik yapmakla suçladılar. İddiaya göre nüfus kayıtlarında oynama yaparak kendisini Manukyan’ın tek mirasçısı gibi göstermişti.

Son olarak Manukyan’ın mirasçısı olduğunu öne süren Hakan Bağçivan adlı kişi, mezarın açılarak DNA eşleşmesi yapılmasını istedi. Manukyan’ın dev mirasına ortak olmak isteyen 36 davacı; genelev gelirleri, 220 ticari taksi, 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler, dövizler gibi mal varlığının eşit olarak paylaştırılması gerektiğini belirtiyor.

Tereke davası devam ederken Kerope Çilingir’in kızı Dora Çilingir, babasının uzun bir süre ortadan kaybolduğunu, bir otel odasında yarı ölü halde bulunduğunu iddia ederek vesayet altına alınması için dava açmıştı. Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını ve 2019 Haziran’da Neslihan Çilingir ile evlendiğini öne süren Dora Çilingir evlenmenin iptalini istemişti. Dilekçede, “Kerope Çilingir, özel bir hastanede tedavi edilirken Neslihan Çilingir ve çevresindekiler tarafından hastaneden izinsiz çıkarılıp evlendirilmiştir” denilmişti.