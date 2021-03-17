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Matild Manukyan'ın 3 milyar dolarlık mirasında flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi...

17 Mart 2021 Çarşamba - 8:31 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 8:31

Gelen son dakika haberine göre; Mahkeme, Matild Manukyan'ın geçen yıl ölen tek varisi Kerope Çilingir’in, 40 yaş küçük eşi Neslihan Çilingir ile evliliğinin sahte olmadığına karar verdi. Çilingir, dudak uçuklatan servetin ortağı oldu.


Matild Manukyan'ın tek vârisi oğlu Kerope Çilingir'in kızı Dora Çilingir'in, babasının sahte şekilde evlendirildiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu dosya ikinci kez takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı. 2001'de hayatını kaybeden genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın 3 milyar dolarlık mirası, tek oğlu Kerope Çilingir'e kalmıştı. Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Çilingir geçen yıl hayatını kaybederken, Çilingir'in kızları Dora Çilingir, babasının mirasa ortak olmak için kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Çilingir ile sahte şekilde evlendirildiği iddiasıyla ikinci kez yargıya başvurmuştu.  
 
Cumhuriyet Savcısı'nın verdiği ilk takipsizlik kararı sonrası tanık beyanları, HTS ve kamera kayıtları incelenerek yapılan ikinci incelemede de Kerope Çilingir'in evliliğinin gerçek olduğu ve Çilingir'in akıl sağlığının yerinde olarak bu evliliği gerçekleştirdiği tespit edildi. Yargı sürecinin devam etmesi beklenirken, kararla birlikte Kerope Çilingir'in eşi Neslihan Çilingir'in de mirastan pay almasının önü açılmış oldu. Kanuna göre eşler, miras bırakanın çocuklarıyla beraber mirasçı olduğunda tüm mirasın dörtte birine sahip oluyor.
 
 

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