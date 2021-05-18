Matic coin nedir? MATIC Coin (Polygon) nasıl alınır, kaç dolar?

Kripto para piyasasında alt coinler de ilgi görmeye başladı. Bitcoin, Dogecoin, Shiba, Reef gibi coinlere son günlerde MATIC Coin de eklendi. Peki, MATIC Coin nedir, nasıl alınır?

MATIC coin nedir, nasıl alınır? Kripto Para piyasasına yönelik gelişmeler borsayı yakından takip eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda merak edilen coinler arasına MATIC Coin de girdi. Peki, MATIC coin nedir?

MATIC COIN NEDİR?

Polygon (önceden Matic Network), Ethereum ölçeklendirme ve altyapı geliştirme için ilk iyi yapılandırılmış, kullanımı kolay platformdur. Matic Network, temel blockchain ağı katmanını güncellemek yerine, ikinci katman ibr ölçeklemeyi amaçlar. Tüm Matic Network miktası vakıf tarafından üretilir. Polygon (eski adıyla Matic Network) Ekim 2017'de piyasaya sürüldü.

MATIC COİN NASIL ALINIR?

Matic Network almak için platform üzerinden gerçek para birimleri karşılığı satın almak gerekir. Bitcoin alım satımı yapılan platformlar aracılığıyla Matic Coin alabilirsiniz.

MATİC COİN KAÇ DOLAR?

Polygon Coin şu dakikalarda 2,14 dolar.