Masumlar Apartmanı tekrarı hangi gün? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve 3. Bölüm izleme linki…

Masumlar Apartmanı 3. Bölümünü geride bırakırken 3 bölümdür reytingleri alt üst ediyor. TRT 1 ekranlarında Salı günleri gelen dizinin tekrarları da yoğun ilgi görüyor. Başrolünde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, gerçek hikayesi ve oyuncu performansları ile izleyicilerden tam not aldı. Peki, Masumlar Apartmanı tekrar hangi gün?

TRT 1'in ve yeni sezonun iddialı dizisi Masumlar Apartmanı yoğun bir hayran kitlesine ulaştı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide, konu kadar oyuncuların performansı her hafta konuşuluyor. Peki, Masumlar Apartmanı tekrar günleri ne zaman, hangi gün oynayacak? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm ve tekrar günleri...

MASUMLAR APARTMANI TEKRARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Masumlar Apartmanı her hafta Salı günü saat 20:00'de izleyicilerle buluşuyor. Masumlar Apartmanı tekrar günleri ise, TRT 1'in haftalık yayın akışında yer alıyor. Bu haftaki akışta dizinin tekrarı 2 Ekim cuma günü saat 01:00'de ekranlara gelecek.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM (4. BÖLÜM) FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

“Masumlar Apartmanı” dizisinin başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.