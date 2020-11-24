Masumlar Apartmanı oyuncuları kim? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Geçen hafta Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin sevgilisi Naci'nin gelişi son bölüme damgasını vurmuştu. İzleyenler de Naci karakterine hayat verecek yeni oyuncunun kim olduğunu merak ederken bölümle ilgili yeni ipucu da geldi.
Yayınlandığı ilk günden bu yanan diziyi izleyenler Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünüyordu. Geçen hafta yayınlanan bölümde eski sevgilisi ile yaşadıklarının bir kısmı ekranlara geldi. Annesinden korkan Safiye'nin okulu bırakmasına neden olan aşkı Naci ile olan özel anları da ekranlara geldi. Annesinin korkusundan Naci'yi otobüsün önüne iten Safiye'nin acı dolu anları ekranlara geldi.
Safiye'nin sevgilisi Naci’nin, Neriman'ın okuluna edebiyat öğretmeni olarak gelişi ve aynı sokaktaki otele yerleşmesi dizinin en heyecanlı anlarından biri oldu.
SAFİYE'NİN SEVGİLİSİ NACİ...
Yeni bölümde Naci'nin gelişi Safiye'nin tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır.
GÜLBEN'NİN ESAT'A OLAN AŞKI TEHLİKELİ HALE GELİYOR!
Gülben ise Esat’ın evine giderek herkesi şaşırtmış, Han ve Esat’ı zor durumda bırakmıştır. İnci devreye girip tatsız bir olay yaşanmaması için elinden geleni yapar. Han’ın hayatındaki zorlukları daha da yakından gören İnci, onun yükünü hafifletmeye çalışır. Bu uğurda en yakın arkadaşı Esra’yla arasının bozulmasını bile göze alacaktır.
Memduh okul kredisini ödemek için torunlarından gizli taksiciliğe başlar. Safiye Han’ın ardından Gülben’i de kaybedeceğine inanır. Yalnız öleceğini söyleyen annesinin haklı çıkmasından korkmaktadır.
TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
Tansel Öncel Masumlar Apartmanı'nında Naci karakterine hayat verecek. Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 Kilis'de doğmuştur. Babaannesi Selanik göçmeni, anneannesi Mısırlı, dedesi Lübnanlı. Anne ve babası öğretmen olduğu için görev yaptıkları Gaziantep, Kilis'de doğdu, Ankara'da büyüdü.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda göreve başladı.
İlk kez 2004 yılında "Uy Başımıza Gelenler" dizisi ile ekran karşısına geçerken Hakan Yılmaz, Başak Köklükaya, Aykut Oray, Nefise Karatay, Mustafa Üstündağ ile beraber oynadı.
2010 yılında yönetmenliğini Osman Sınav ve Raşit Çelikezer'in birlikte yaptığı "Kılıç Günü" adlı dizide başrolde olarak Nur Erkul, Melike Güner, Ertan Saban, Yurdaer Okur, Ali Atay, Teoman Kumbaracıbaşı ile beraber oynadı.
2011 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Venedik Kralı'nın oğlu Alvise Gritti rolünü oynadı.
6 Kasım 2012 tarihinde 29 Nisan 2014 tarihine kadar ekranlarda oynayan ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenlik yaptığı "Benim İçin Üzülme" adlı dizide başrollerde Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Çağlar Ertuğrul, Öykü Çelik, Ünal Silver oynadılar.
18 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı "Son Mektup" adlı sinema filminde Nesrin Cavadzade ile başrolde oynadı.
Tansel Öngel, 2007 yılında Özge Özder ile evlendi. 2010 yılında boşandı.
Tiyatro Oyunları :
2011 - Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2009 - Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu
2007 - Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu
2005 - Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nazım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2004 - Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu
2003 - Küçük Korku Dükkanı : Howard AsHMAN - Trabzon Devlet Tiyatrosu
2003 - Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu
2002 - Karar Kimin : Brıan Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu
2001 - Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu
2000 - Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu
1999 - Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu
1999 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu
1999 - Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu
Filmleri ve Dizileri :
2015 - Son Mektup (Sinema Filmi)
2012 - 2014 - Benim İçin Üzülme (Niyazi) (TV Dizisi)
2011 - Muhteşem Yüzyıl (Alvise Gritti) (TV Dizisi)
2011 - Dekupe (Serkan) (Kısa Film)
2010 - Kılıç Günü (Kılıç Ali) (TV Dizisi)
2010 - Geniş Aile (Cihangir) (TV Dizisi)
2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (Yalçın Gürcan) (TV Dizisi)
2007 - Elveda Derken (Kerim) (TV Dizisi)
2006 - Kaybolan Yıllar (Yoldaki Adam) (TV Dizisi)
2006 - Adak (Zeynel) (TV Dizisi)
2005 - Güz Yangını (Kerem) (TV Dizisi)
2004 - Kısmet (Kadir)(TV Filmi)
2004 - Uy Başuma Gelenler (Volkan) (TV Dizisi)
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı dizisi çekimlerini İstanbul'un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde yapılıyor. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Masumlar Apartmanı'nın çekimlerinin yapıldığı tarihi apartman Beyoğlu'nda bulunuyor.
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİM?
Birkan Sokullu - HAN
Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.
Farah Zeynep Abdullah - İNCİ
Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.
Ezgi Mola - SAFİYE
Han’ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.
Merve Dizdar - GÜLBEN
Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.
Alper Saldıran - UYGAR
Uygar, İnci’yi geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.
Metin Çoşkun - HİKMET
Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman’ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.
Gizem Katmer - NERİMAN
Neriman, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmıştır.
Atilla Şendil - MEMDUH
Memduh, torunu da kızı gibi yanlış bir aşka kurban gitmesin diye fazlasıyla korumacı davranmaktadır.
Emir Özden - EGE
Ege, asla sorumluluk almaya yeltenmeyen, serseri ve asi ruhlu biridir.
Esra Ruşan - ESRA
Esra, hayatı ciddiye almaktan kaçınan, her durumda mizahı eksik etmeyen biridir.