Masumlar Apartmanı oyuncuları kim? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı

Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciyi ekranlara bağlamayı başaran Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Safiye'nin sevgilisi Naci ortaya çıkıyor. Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst edecek. Peki, Masumlar Apartmanı 11. bölümde neler olacak? Safiye eski sevgilisi Naci'ye karşı koyabilecek mi? Masumlar Apartmanı Safiye'nin sevgilisi kim? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Geçen hafta Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin sevgilisi Naci'nin gelişi son bölüme damgasını vurmuştu. İzleyenler de Naci karakterine hayat verecek yeni oyuncunun kim olduğunu merak ederken bölümle ilgili yeni ipucu da geldi.

Yayınlandığı ilk günden bu yanan diziyi izleyenler Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünüyordu. Geçen hafta yayınlanan bölümde eski sevgilisi ile yaşadıklarının bir kısmı ekranlara geldi. Annesinden korkan Safiye'nin okulu bırakmasına neden olan aşkı Naci ile olan özel anları da ekranlara geldi. Annesinin korkusundan Naci'yi otobüsün önüne iten Safiye'nin acı dolu anları ekranlara geldi.

Safiye'nin sevgilisi Naci’nin, Neriman'ın okuluna edebiyat öğretmeni olarak gelişi ve aynı sokaktaki otele yerleşmesi dizinin en heyecanlı anlarından biri oldu.

SAFİYE'NİN SEVGİLİSİ NACİ...

Yeni bölümde Naci'nin gelişi Safiye'nin tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır.

GÜLBEN'NİN ESAT'A OLAN AŞKI TEHLİKELİ HALE GELİYOR!

Gülben ise Esat’ın evine giderek herkesi şaşırtmış, Han ve Esat’ı zor durumda bırakmıştır. İnci devreye girip tatsız bir olay yaşanmaması için elinden geleni yapar. Han’ın hayatındaki zorlukları daha da yakından gören İnci, onun yükünü hafifletmeye çalışır. Bu uğurda en yakın arkadaşı Esra’yla arasının bozulmasını bile göze alacaktır.

Memduh okul kredisini ödemek için torunlarından gizli taksiciliğe başlar. Safiye Han’ın ardından Gülben’i de kaybedeceğine inanır. Yalnız öleceğini söyleyen annesinin haklı çıkmasından korkmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı dizisi çekimlerini İstanbul'un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde yapılıyor. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Masumlar Apartmanı'nın çekimlerinin yapıldığı tarihi apartman Beyoğlu'nda bulunuyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİM?

Birkan Sokullu - HAN

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

Farah Zeynep Abdullah - İNCİ

Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.

Ezgi Mola - SAFİYE

Han’ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

Merve Dizdar - GÜLBEN

Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

Alper Saldıran - UYGAR

Uygar, İnci’yi geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.

Metin Çoşkun - HİKMET

Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman’ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.

Gizem Katmer - NERİMAN

Neriman, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmıştır.

Atilla Şendil - MEMDUH

Memduh, torunu da kızı gibi yanlış bir aşka kurban gitmesin diye fazlasıyla korumacı davranmaktadır.

Emir Özden - EGE

Ege, asla sorumluluk almaya yeltenmeyen, serseri ve asi ruhlu biridir.

Esra Ruşan - ESRA

Esra, hayatı ciddiye almaktan kaçınan, her durumda mizahı eksik etmeyen biridir.