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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i yoruldu, eşi taşıdı!

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i yoruldu, eşi taşıdı! Eşi Gürhan Altundaşlar'la yürüyüşe çıkan Merve Dizdar yoruldu. Altundaşlar, Merve'yi kucağına alıp taşımak zorunda kaldı.
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