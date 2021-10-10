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Masumlar Apartmanı'ndan Özgü Namal'a teklif

Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesini anlatan 'Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümleri merakla bekleniyor. 'Masumlar Apartmanı' dizisi için Özgü Namal'a teklif yapıldığı ortaya çıktı.

Masumlar Apartmanı'ndan Özgü Namal'a teklif Yedi yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun babası Serdar Oral'ı Ekim 2020'de kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, tüm projelerini iptal edip inzivaya çekilmişti.
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