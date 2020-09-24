Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından televizyona uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini konu alan olan Masumlar Apartmanı yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciyi ekranları başında tutmayı başardı. Tuhaf takıntılara sahip bir ailenin hayat içindeki mücadelesini konu alan dizinin başrollerinde ise Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu yer alıyor. Peki, Masumlar Apartmanı konusu ne? Masumlar Apartmanı oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? İşte Masumlar Apartmanı oyuncuları...

Psikolog Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nın Madalyonun İçi romanından uyarlanan TRT 'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiden tam puan almayı başardı. Takıntıları olan büyük sırlarla dolu ailenin yaşamını mercek altına alan hikaye, izleyiciyi ekranları başına kilitlemeyi başardı. Peki, Masumlar Apartmanı konusu ne? Masumlar Apartmanı oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı oyuncuları...

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı dizisi çekimlerini İstanbul 'un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde yapılıyor. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Masumlar Apartmanı'nın çekimlerinin yapıldığı tarihi apartman Beyoğlu'nda bulunuyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Birkan Sokullu - HAN

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

Farah Zeynep Abdullah - İNCİ

Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.

Ezgi Mola - SAFİYE

Han’ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

Merve Dizdar - GÜLBEN

Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

Alper Saldıran - UYGAR

Uygar, İnci’yi geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.

Metin Çoşkun - HİKMET

Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman’ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.

Gizem Katmer - NERİMAN

Neriman, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmıştır.

Atilla Şendil - MEMDUH

Memduh, torunu da kızı gibi yanlış bir aşka kurban gitmesin diye fazlasıyla korumacı davranmaktadır.

Emir Özden - EGE

Ege, asla sorumluluk almaya yeltenmeyen, serseri ve asi ruhlu biridir.

Esra Ruşan - ESRA

Esra, hayatı ciddiye almaktan kaçınan, her durumda mizahı eksik etmeyen biridir.