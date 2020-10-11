Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye'si Ezgi Mola: Bir bitmediniz ulan adiler!

Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye’si Ezgi Mola sosyal medya hesabından Hatay'daki yangınlarla ilgili tepki gösterdi. Mola, Hatay'da yangın görüntülerinden sonra "Bir bitmediniz ulan adiler" diyerek tepkisini gösterdi.

Hatay ve Kahramanmaraş ’ta yüzlerce kişiyi evsiz bırakan, tarım arazilerini kül eden, yaban hayatını bitiren eşzamanlı 25 yangınlar herkesin yüreğini dağladı.

Korkunç görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından son günlerde Masumlar Apartmanı dizisiyle dikkat çeken Ezgi Mola da tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

Ezgi Mola açıklamasında "Lanet olsun!!! Kendi başını yesin terör örgütün de! Bir bitmediniz ulan adiler, kötüler, pislikler! Yansın o yangında parmağı olanlar! #hatayyaniyor" dedi.

Mola'nın bu paylaşımına ise beğeni yağdı.