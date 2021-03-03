Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar ve eşi güldürdü!

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar performansıyla büyük beğeni topluyor.
Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Dizdar'ın eşi de, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Gu¨rhan Altundas¸ar. Gerçek hayatta da esprili kişilikleriyle hayranlarını gülümseten çift, yeni bir paylaşımla dikkat çekti.
Gu¨rhan Altundas¸ar sosyal medya hesabından eşinin dizideki gelinlikli bir karesini paylaştı ve "ben: merhab.. @merveedizdar" dedi.
Dizdar ise eşine gülerek "Ya sen kocamsın ayıp ya" yanıtını verdi. Çiftin paylaşımlarına çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.