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Masumlar Apartmanı dizisine bomba transfer!

22 Mart 2021 Pazartesi - 12:21 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 12:21

TRT 1'in salı akşamları izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde, Han'ın psikoloğunu canlandıracak isim belli oldu.


TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana göre ünlü oyuncu Seda Akman dizide psikolog rolünde yer alıyor.
 
Dizide, Han'ın bir psikoloğa gideceğinin belli olmasının ardından, Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın diziye transfer olacağı iddia edilmişti. Ancak Seda Akman'ın fragmanda psikolog olarak yer alması söz konusu iddiayı yalanlamış oldu. Yeni bölümde İnci'nin tavsiyesi üzerine Han, psikoloğa giderek neden çöp topladığını anlatmaya başlayacak.
 
Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.
 
 
 

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