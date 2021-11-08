Masumlar Apartmanı dizisinde flaş hamle!

''OLMASI GEREKEN BUYDU''

Fragmandaki bu detaya, ''Afişe, Melisa ve Birkan yerine kardeşlerin konulması çok iyi olmuş. Olması gereken de buydu. Geç de olsa hatanızdan dönmüşsünüz nihayet!'' ve ''Oh be sonunda! İlk sezondan beri söylüyoruz afişte Han'ın partnerinin değil, diziyi asıl sırtlanan Safiye ve Gülben'in olması gerektiğini. Sonunda dikkate aldınız da asıl karakterleri koydunuz.'' gibi birçok yorum geldi.