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Masumlar Apartmanı bugün var mı 30 Mart? Bu akşam Masumlar Apartmanı neden yok, yeni bölüm ne zaman?

30 Mart 2021 Salı - 20:34 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 20:34

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünü yayın akışında yer almıyor. TV'yi açanlar Masumlar Apartmanı bugün yok mu, Masumlar Apartmanı bu akşam neden yok? sorularına yanıt arıyor. Peki, Masumlar Apartmanı neden yok?


Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu?Masumlar Aprtmanı yeni bölümün yayınlanması sonrası dizinin hayranları Masumlar Apartmanı'nı neden yok, sorusuna yanıt aramaya başladı. 

MASUMLAR APARTMANI BUGÜN YOK MU?

Bugün TRT'in yayın akışında Masumlar Apartmanı yer almıyor.Milli maç nedeniyle Masumlar Aprtmanı yayınlanmayacak.

TRT1 YAYIN AKIŞI:

 
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

 

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