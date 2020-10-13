Ekranların yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bir önceki bölümde Han ve İnci'nin gizlice evlendi. İnci'nin dededi ve Han'ın ailesi evliliği öğrenecek mi? Safiye yıllar sonra babası ile yüzleşecek. Peki, Masumlar Apartmanı 5. bölümde ne olacak? Safiye'nin hayal kırıklığı ne? Masumlar Apartmanı konusu ne, oyuncuları kim? İşte Masumlar Apartmanı ile ilgili merak edilenler...

Televiyon ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciyi ekranları başında tutmayı başaran Masumlar Apartmanı yeni bölümü merakla bekleniyor. Safiye yıllar sonra babasıyla yüzleşiyor. Safiye'nin en büyük hayal kırıklığı ne? Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde gizlice evlenen İnci ve Han, bu haberi ailelerine verebilecekler mi? İnci'nin dedesi taşınma kararından vazgeçecek mi? Masumlar Apartmanı 5. bölümde ne olacak? İşte Masumlar Apartmanı ile tüm detaylar...

MASUMLAR APARTMANI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Memduh’la yaşadığı kavga sonrası Han’dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci’yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.

Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege’nin atacağı bir adım İnci ve Memduh’u zor durumda bırakır.

Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söyler. Safiye’nin dünyası başına yıkılacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 5. BÖLÜM ÖN İZLEMELERİ

MASUMLAR APARTMANI YAZARI KİM?

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm TRT 1'de salı günleri ekrana geliyor.

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı dizisi çekimlerini İstanbul 'un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde yapılıyor. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Masumlar Apartmanı'nın çekimlerinin yapıldığı tarihi apartman Beyoğlu'nda bulunuyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİM?

Birkan Sokullu - HAN

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

Farah Zeynep Abdullah - İNCİ

Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.

Ezgi Mola - SAFİYE

Han’ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

Merve Dizdar - GÜLBEN

Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

Alper Saldıran - UYGAR

Uygar, İnci’yi geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.

Metin Çoşkun - HİKMET

Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman’ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.

Gizem Katmer - NERİMAN

Neriman, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmıştır.

Atilla Şendil - MEMDUH

Memduh, torunu da kızı gibi yanlış bir aşka kurban gitmesin diye fazlasıyla korumacı davranmaktadır.

Emir Özden - EGE

Ege, asla sorumluluk almaya yeltenmeyen, serseri ve asi ruhlu biridir.

Esra Ruşan - ESRA

Esra, hayatı ciddiye almaktan kaçınan, her durumda mizahı eksik etmeyen biridir.