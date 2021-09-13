Masumlar Apartmanı 38. bölüm ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı yeni sezon yeni bölüm fragmanı: 'Naci yok!'

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı’nın 38. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Peki, Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlıyor?

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanan ve başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun gibi oyucuların paylaştığı dizinin 38. bölüm fragmanı çıktı. 38. bölüm fragmanında, Han'ın her gün ağacın altına giderek İnci'nin kolyesine dokunup saatlerce kafasının içerisinde İnci'yle konuştuğu görülüyor. Gülben, Esat'a ailesi bu haldeyken mutlu olamayacağını söylerken Safiye Gülben'den bir an önce mutlu olup ailesini kurmasını ve anne olmasını istiyor. Fragmanın son sahnesinde ise Safiye’nin ''Naci yok!'' diye haykırması tüyleri diken diken ediliyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Masumlar Apartmanı yeni sezon bölümleri 14 Eylül Salı günü ekranlara gelecek.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrendikten sonra Han'ı terk etti. Ancak Naci ve Safiye'nin anlattıklarından etkilenen İnci, Han'a geri dönmeye karar verdi.

Han, İnci'nin kaldığı otele gitti. Hamile olduğu ortaya çıkan İnci, kullandığı araçla bir kamyona çarparak kaza yaptı. Kazayı gören Han ise arabadan indiğinde İnci'yi yerde ağır yaralı halde buldu. İnci ise son nefesini Han'ın kollarında verdi.

Böylece İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı. İnci'nin, karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. Farah Zeynep Abdullah'ın yerine ise diziye Melisa Şenolsun dahil oldu.