Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safiye ile Naci'nin karşılaşmasında neler olacak?

Masumlar Apartmanı, dün akşam 11. bölümü ile ekranlara geldi. Neriman'ın öğretmeni olan Naci ile Safiye'nin neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyordu. Naci'nin gelişi Safiye’nin tüm duygularını alt üst eder. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci'nin atacağı bir adımla iki eski sevgili karşı karşıya gelir. Naci ile Safiye’nin neler yaşayacağı merak edilince, dizinin hayranları 12. Bölüm fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. Masumlar Apartmanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölümü ile dün akşam izleyici karşısına çıktı. 11. bölümde neler yaşanacağı aşka düşman olduğu sanılan Safiye ile Naci'nin karşılaşmasında ne olacağı heyecanla bekleniyordu. 11. Bölümün son sahnesinde nihayet Naci ile Safiye karşılaşır. Peki, Masumlar Apartmanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MASUMLAR APARTMANI 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır.

Gülben ise Esat’ın evine giderek herkesi şaşırtmış, Han ve Esat’ı zor durumda bırakmıştır. İnci devreye girip tatsız bir olay yaşanmaması için elinden geleni yapar. Han’ın hayatındaki zorlukları daha da yakından gören İnci, onun yükünü hafifletmeye çalışır. Bu uğurda en yakın arkadaşı Esra’yla arasının bozulmasını bile göze alacaktır.

Memduh okul kredisini ödemek için torunlarından gizli taksiciliğe başlar. Safiye Han’ın ardından Gülben’i de kaybedeceğine inanır. Yalnız öleceğini söyleyen annesinin haklı çıkmasından korkmaktadır.