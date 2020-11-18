Masumlar Apartmanı 10. bölüm izle | Safiye'nin sevgilisi ortaya çıktı!

Masumlar Apartmanı'nın son bölümü yayınlandı. Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Han'ın İnci'ye çöp daireyi göstermesi, Gülben ile iplerin kopmasına neden oldu. Safiye ile Gülben arasında soğuk savaş devam ederken Safiye ile ilgili ilginç bir gelişme de yaşanıyor. Safiye'nin sevgilisi Naci ortaya çıkıyor. Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde ortaya çıkan gizemli sevgili Safiye'yi unutmadığını gösteriyor. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölümünde neler olacak? Safiye sevigilisi Naci'yi karşısında görünce ne yapacak? Naci'nin ortaya çıkışı Safiye'yi iyileştirecek mi? İşte Masumlar Apartmanı ile ilgili merak edilenler...

Masumlar Apartmanı yayınlanan son bölümü ile ekranlara geldi. Her bölümünde izleyiciyi ekranları başında tutumayı başaran Masumlar Apartmanı'nda bu hafta ilginç gelişmeler yaşandı. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde hem İnci ve Han hem de Safiye ve Gülben için dönüm noktası olacak sahneler ekranlara geldi.

Han'ın İnci'nin kafasındaki sorulara cevap bulması için yaşadıklarının bir kısmını çöp daireyi gösterdikten sonra anlattı. İstifçi olan Safiye ve Gülben'in durumunu İnci'ye anlatan Han bir süre daha hakkındaki şüpheleri ortadan kaldırdı.

GÜLBEN ESAT'I YİNE YANLIŞ ANLIYOR!

Safiye ve Gülben arasında yaşanan soğuk savaş ev halkını da etkiliyor. Gülben, Safiye'ye karşı ilk isyanını ortaya koyuyor ve yaşadığı hayal kırıklığı Esat ile olan diyaloglarını da yanlış anlamasına neden oluyor.

Hayal dünyasına iyice kendini kaptıran Gülben, Safiye ve Han'a tepki gösteriyor. O kadar ileri gidiyor ki İnci'nin arkadaşı Esra'yı radyo programında rezil ediyor.

MASUMLAR APARTMANI'NDA SÜRPRİZ! SAFİYE'NİN SEVGİLİSİ NACİ...

Gülben'in annesinin kıyafetlerini sokağa atmasının şokunu hala yaşayan Safiye, kendini odaya kapatıyor.

Han, Baba, Gülben ve Neriman'ın dışarıya çıkmasıyla birlikte Safiye'yi korkutuyor. Kendi ile başbaşa kaldığı zamanlarda lise yıllarına dönen Safiye, sevgisizliğinin yüzüne vurulduğu her an geçmişiyle yüzleşiyor.

Sevgilisi Naci'yi annesinden korktuğu için otobüsün önüne ittiği sahne 'Naci öldü mü?' sorusunu akıllara getirmişti. Ancak dizinin final sahnesinde de Safiye için büyük bir sürpriz ortaya çıkıyor. Yıllardır anılarında yaşayan eski sevgilisi Naci ortaya çıkıyor.

Safiye'nin sevgilisi Naci , Neriman'ın okuluna edebiyat öğretmeni olarak geliyor.

Hem Safiye'nin hem de Naci'nin Turgut Uyar'ın Büyük Saatler kitabı detayı izleyicileri duygulandırdı. Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola Sezen Aksu 'nın 'Kavaklar' şarkısının sözlerinin paylaşarak son bölümün final sahnesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ahh kavaklar ah kavaklar, bedenim üşür yüreğim sızlar ! Beni hoyrat bir makasla ahhh eski bir fotoğraftan oydular... #MasumlarApartmanı ???? pic.twitter.com/rbfMbGz45K — ezgi mola (@ezgimola) November 17, 2020