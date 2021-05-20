Etkileyici hikayesiyle ekranlara gelen başrollerinde Serkay Tütüncü, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve İlayda Alişan'ın olduğu Masumiyet dizisinin yılan hikayesine dönen finali ile ilgili son karar verildi. Dizinin takipçileri 'Masumiyet final mi yapacak? Masumiyet yayından kaldırılıyor mu?' Masumiyet bitti mi?' sorularını araştırıyor. İşte Masumiyet dizisi ile ilgili son gelişmeler!
Usta oyunculardan oluşan kadrosuyla adından söz ettiren Masumiyet dizisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gold Film'in Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ı buluşturan "Masumiyet" dizisiyle ilgili karar verildi.
MASUMİYET DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Geçtiğimiz günlerde 13. Bölümde final kararı alınmış ancak daha sonra gün değişikliğiyle diziye bir şans daha verilmişti.
Sezon finali yapan Yasak Elma dizisinin yerine yayınlanan Masumiyet'in dün tekrar 13. bölümde bitmesine karar verildi.